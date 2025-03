Renate Hudler & Sandra Krulis: 100 Jahre Charleston

Am 3. April 2025 wird im Klaviersalon Atzgersdorf eine besondere Hommage an die 1920er Jahre gefeiert.

Unter dem Titel “100 Jahre Charleston” präsentieren die Pianistin Renate Hudler und die Tänzerin Sandra Krulis einen Abend voller musikalischer und tänzerischer Highlights, der das Lebensgefühl der “Roaring Twenties” aufleben lässt.

Josephine Baker und der Aufstieg des Charleston

Der Charleston-Tanz erlangte 1925 durch die legendäre Josephine Baker in Paris internationale Berühmtheit. Baker, eine der faszinierendsten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts, war nicht nur als Tänzerin und Sängerin berühmt, sondern auch als Mitglied der Resistance, Spionin für die Alliierten und Verfechterin der Rechte der schwarzen Minderheit in den USA. Ihr einzigartiger Stil setzte sich in der ganzen Welt durch und machte den Charleston zum prägendsten Tanz der Epoche.

Tanzworkshop als Einstimmung

Der Abend beginnt um 18:30 Uhr mit einem Solo-Charleston-Workshop unter der Leitung von Sandra Krulis. Hier erhalten Besucher*innen nicht nur eine praktische Einführung in die Grundschritte des Charleston, sondern auch spannende Einblicke in die Geschichte dieses energiegeladenen Tanzes. Der Workshop dauert etwa 45 Minuten und setzt keinerlei Vorkenntnisse voraus.

Klaviermusik der 1920er Jahre

Renate Hudler

Nach einer kurzen Pause folgt um 19:30 Uhr der erste Teil des Klavierkonzerts. Renate Hudler präsentiert französische und amerikanische Klaviermusik der 1920er Jahre. Diese Epoche war geprägt von einem kulturellen Aufschwung nach dem Ersten Weltkrieg, in dem Jazzrhythmen, impressionistische Harmonien und eine atemberaubende Virtuosität aufeinandertrafen.

Das Programm umfasst Werke von Pariser Komponisten wie Claude Debussy, Maurice Ravel und Darius Milhaud sowie amerikanische Klassiker von George Gershwin, Fats Waller und James P. Johnson. Auch die sogenannten Novelty Rags von Zez Confrey und Roy Bargy, die in den 1920er Jahren besonders populär waren, stehen auf dem Programm. Zusätzlich werden eigene Klavierbearbeitungen bekannter Songs von Cole Porter und Annette Hanshaw zu hören sein.

Nach einer weiteren Pause folgt um 20:20 Uhr der zweite Teil des Konzerts, in dem Sandra Krulis zu ausgewählten Stücken Charleston tanzen wird. Diese Kombination aus live gespielter Klaviermusik und authentischer Tanzperformance verspricht ein einzigartiges Erlebnis.

Veranstaltungsdetails und Ticketpreise

Die Veranstaltung findet im Klaviersalon Atzgersdorf, Endresstraße 18, 1230 Wien, statt. Der Standardpreis für Tickets beträgt 25 Euro, ermäßigte Tickets für Schüler*innen, Studierende und Personen über 70 Jahre sind erhältlich. Mitglieder des FZA (Verein zur Förderung von Kultur, Kunst und Wissenschaft) zahlen nur 10 Euro. Karten sind im Vorverkauf erhältlich.

Weitere Informationen und Tickets gibt es unter: FZA-Website.

