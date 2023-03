20 Jahre Masters of Dirt: Fulminanter Auftakt im G3

Die sportlichste Mall Österreichs, das G3, war am Sonntagmorgen der Ort für ein unglaubliches Ereignis: die Masters of Dirt Freestyle Show präsentierte einen spektakulären Vorgeschmack auf ihre österreichweite Jubiläumstour. Eine Top-Auswahl an M.O.D Gladiatoren zeigte erstmals in der G3 Mall noch nie gesehene Stunts auf einem 10m hohen Startturm.

Fulminanter Jubiläumsstart

2003 brachte der damals erst 16-jährige Georg Fechter gemeinsam mit seinem Vater Herbert Fechter erstmals eine Freestyle Show nach Wien. Seither setzen einmal im Jahr die besten zwei- und vierrädrigen Freestyle-Athleten der Welt die Grenzen der Physik außer Kraft. Ob auf Mountainbikes, BMX-Rädern, Roller, Quads oder Snowmobilen: alles, was Räder hat, fliegt!

Adrenalin, Nervenkitzel und Unterhaltung

„Wir stehen voll am Gas – und haben viele verrückte Ideen im Ärmel, mit denen wir die diesjährigen Shows zu den größten und fulminantesten der Geschichte von Masters of Dirt werden lassen wollen.“, so Georg Fechter, M.O.D Gründer und Mastermind der größten Freestyle Show der Welt.

Mehr Infos unter www.mastersofdirt.com

Wir verlosen 2 x 2 Karten für den 12. März um 16 Uhr in der Wiener Stadthalle!

Teilnahmeschluss ist der 10.03.2023.

Über den/die Gewinner entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

