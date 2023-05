Bunt & wild: 200 Künstler beim heurigen Diversity-Ball!

Der 15. Diversity Ball, der am 3. Juni erstmals im Wiener Rathaus über die Bühne geht, wird mit 200 Künstlern und Acts sowie vielen prominenten „Verbündeten“ für Stimmung sorgen. Das Motto: „In Love We Trust“.

Nirgendwo wird die Buntheit unserer Gesellschaft so erlebbar, wie beim Diversity Ball in Wien. Die Gäste teilen nicht nur einen rauschenden Ballabend, sondern auch Werte, wie Toleranz, Gleichberechtigung und Respekt. Dabei ist es völlig egal, ob man Teil der LGBTQI+ Community ist oder etwa im Rollstuhl sitzt. Alle Menschen sind beim Diversity Ball willkommen!

Kultur der Vielfalt soll geschaffen werden

Der Diversity Ball findet jährlich in Wien statt und ist weltweit der Einzige seiner Art. Ziel ist es, eine weltoffene Kultur der Vielfalt zu schaffen, in der Menschen einander so sein lassen wie sie eben sind. In einer rauschenden Ballnacht soll also gemeinsam auch heuer wieder ein Zeichen gesetzt werden für die Buntheit unserer Gesellschaft, für Toleranz, Barrierefreiheit und gegenseitigen Respekt. Infos: diversityball.at

Bernd Watzka