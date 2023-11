30 Jahre Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn

Weihnachtlich dekorierte Hütten, ein Weihnachtsbaum voller Lichter sowie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgen am 30. Kultur- & Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn für feierliche Stimmung.

Vom 18. November 2023 bis 4. Jänner 2024 verwandelt sich der Ehrenhof vor dem Schloss Schönbrunn in ein weihnachtliches Paradies für Groß und Klein. Bei stimmungsvollen Melodien und beim Duft von gebrannten Mandeln und Punsch erleben die Besucher:innen ein unvergessliches Weihnachtserlebnis. Eine Vielfalt an Aussteller:innen aus Österreich und den Nachbarländern bietet in den 80 Hütten traditionelles und qualitativ hochwertiges Kunsthandwerk, einzigartige Weihnachtsdekoration, nostalgisches Spielzeug uvm an. Langjährige Aussteller:innen sowie neue, spannende Kunsthandwerker:innen stellen in Schönbrunn aus.

Weihnachtsbaum und Kulinarik

Traditionell steht am Weihnachtsmarkt ein prächtig geschmückter, 18 Meter hoher Christbaum – ein Geschenk der Österreichischen Bundesforste –, welcher mit seinen 1.000 funkelnden LED-Lichtern Kinder- und auch Erwachsenenaugen zum Leuchten bringt. Zudem dürfen sich die Besucher:innen auf eine kulinarische Reise begeben und zwischen herzhaften Speisen wie pikant gefüllten Knödeln, Ofen- und Spiralkartoffeln, Suppen, Käsespätzle, alt-ungarischem Kesselgulasch und süßen Versuchungen wie Kaiserschmarren, frisch gebackenen Waffeln und duftenden Germknödeln wählen. Vegetarische und vegane Gaumen dürfen sich zum Beispiel auf köstliche Gemüsesuppen, Linseneintopf, Rosmarinerdäpfel, Spinat-Schafkäsespätzle und einiges anderes mehr freuen.

