40 FINGERS: Das italienische Akustikgitarren-Quartett auf Weltkurs

40 FINGERS ist ein italienisches Akustikgitarren-Quartett, das mit seiner einzigartigen Kunst die Herzen eines globalen Publikums erobert.

Mit mehr als 350 Millionen Aufrufen in den sozialen Medien hat sich diese außergewöhnliche Gruppe einen festen Platz in der internationalen Musikszene gesichert. Ihre kreativen Neuinterpretationen von Rockklassikern, Pop-Hits sowie Film- und TV-Soundtracks setzen neue Maßstäbe in der akustischen Musik. Besonders stolz können sie auf die offizielle Empfehlung von Queen sein, die ihre Version von Bohemian Rhapsody lobten und auf ihrer Website teilten.

Zusammenarbeit mit Musiklegenden

40 FINGERS haben nicht nur eine treue Fangemeinde aufgebaut, sondern auch die Bewunderung weltbekannter Musiker gewonnen. Internationale Größen wie Andrea Bocelli, Tori Kelly und Andy Summers von The Police haben mit dem Quartett kooperiert. Ein Highlight dieser Kollaborationen ist die Neuinterpretation des The Police-Hits Bring on the Night gemeinsam mit Summers, der dem Klassiker frischen Glanz verlieh.

Individuelle Talente – Eine perfekte Einheit

Jeder der vier Gitarristen bringt eine einzigartige musikalische Geschichte und seinen eigenen Stil in das Quartett ein. Diese Vielfalt bildet die Grundlage für den unverwechselbaren Sound von 40 FINGERS. Durch meisterhaftes Fingerpicking erschaffen sie eine innovative Klangwelt, die sowohl klassische als auch moderne Einflüsse vereint. Ihr Repertoire umfasst nicht nur Vier-Gitarren-Arrangements bekannter Rock- und Pop-Songs, sondern auch beeindruckende Eigenkompositionen. Besonders hervorzuheben ist ihre Leidenschaft für Film- und Fernsehmusik, die sie mit Interpretationen von John Williams’ Star Wars, The Last of the Mohicans, einem Disney-Medley und Stücken aus Harry Potter zum Ausdruck bringen.

Magie auf der Bühne

Live-Auftritte sind das Herzstück von 40 FINGERS. Auf der Bühne entfaltet das Quartett eine beeindruckende Energie, die Menschen über Sprach- und Landesgrenzen hinweg verbindet. Ihre mitreißenden Performances umfassen Klassiker wie Sultans of Swing, Africa, The Sound of Silence, Bohemian Rhapsody, The Last of the Mohicans und Libertango. Diese genreübergreifende Setlist begeistert Musikliebhaber weltweit und sorgt für unvergessliche Konzerterlebnisse.

Wir verlosen 2 x 2 Karten für das Konzert von “40 FINGERS” am 8. April 2025 in der Simm City, Wien!