40 Jahre ASKÖ Fit: Erinnerungen teilen und Kurs gewinnen!

Seit vier Jahrzehnten steht das ASKÖ Fit-Programm für gelebte Gesundheitsförderung durch Bewegung. Was 1985 als innovative Initiative begann, hat sich zu einem bundesweiten Erfolgsmodell entwickelt.

Heute motiviert das Programm jährlich tausende Menschen, aktiv zu leben – und zeigt: Fitness ist keine Frage des Alters.

Ein Erfolgsmodell mit Geschichte

Das ASKÖ Fit-Programm wurde vor 40 Jahren ins Leben gerufen – mit dem Ziel, Menschen in Bewegung zu bringen und dadurch ihre Gesundheit nachhaltig zu stärken. Heute ist es nicht mehr aus der österreichischen Sport- und Gesundheitslandschaft wegzudenken. Generationen von Teilnehmerinnen und Teilnehmern haben über ASKÖ Fit zum Sport gefunden – viele davon zum ersten Mal oder nach längerer Pause.

Bewegung als Medizin

Unter dem Motto „Bewegung ist die beste Medizin“ bietet ASKÖ Fit ein breites Spektrum an Kursen – von sanfter Gymnastik über Herz-Kreislauf-Training bis hin zu Trends wie Walking Football. Ob Neueinsteiger oder Wiedereinsteiger, ob jung oder alt: Jeder findet hier das passende Angebot. Professionelle Übungsleiterinnen und -leiter begleiten die Teilnehmenden mit Fachwissen und Engagement auf dem Weg zu mehr Lebensqualität.

Niederschwellig und für alle da

Ein besonderes Merkmal von ASKÖ Fit ist die Niederschwelligkeit der Angebote. Das Programm richtet sich gezielt an Menschen mit wenig Bewegungserfahrung oder gesundheitlichen Einschränkungen – mit dem Ziel, Barrieren abzubauen und Freude an der Bewegung zu wecken. „Gesundheit ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines aktiven Lebensstils“, betont ASKÖ-Präsident Hermann Krist. Dieser Leitsatz prägt die Kursangebote seit Beginn an.

Mitmachen und gewinnen

Zum 40-jährigen Jubiläum verlost die ASKÖ einen kostenlosen Kursplatz im beliebten ASKÖ Fit-Programm. Wer teilnehmen möchte, ist eingeladen, einen persönlichen Schnappschuss aus vergangenen Kurszeiten einzusenden – sei es vom Aerobic in den 80ern oder der Wirbelsäulengymnastik im Jahr 2005.

Eine Übersicht des ASKÖ Fit-Programms finden Sie unter: www.askoewat.wien/de/fit-gesundheitssport/sportangebot