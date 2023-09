Oral-B feiert 60. Geburtstag der elektrischen Zahnbürste

Das Jahr 2023 markiert einen wichtigen Meilenstein in der Historie von Oral-B. Bereits vor 60 Jahren, im Jahre 1963, legte das Unternehmen mit der Einführung der Mayadent, dem Vorläufer aller heutigen elektrischen Zahnbürsten, den Grundstein für alles, was in den darauffolgenden sechs Dekaden an Innovation folgen sollte.

Einzigartige Technologie

Als Pionier am Markt hat Oral-B die elektrische Zahnbürste bis heute mit Hilfe von Zahnärzten und Experten kontinuierlich weiterentwickelt. Jüngste Innovation des Marktführers: die einzigartige iO-Technologie, welche Zahnputzroutinen nachhaltig verbessert und auf ein neues Level hebt.

Eine Entwicklungsdauer von mehr als sechs Jahren und die Erkenntnisse von insgesamt 1.800 Zahnärzten und Anwendern stecken hinter der neuartigen Technologie, die die nachweislich beste Reinigung von Oral-B garantiert. Die Oral-B iO reinigt mit feinsten Mikrovibrationen und dem bewährten runden Bürstenkopf von Oral-B und sorgt nicht nur für 100 % sauberere Zähne, sondern auch 100 % gesünderes Zahnfleisch (ggü. der Reinigung mit einer Handzahnbürste).

THE BIG RETHINK

Doch damit nicht genug: mit dem Start der THE BIG RETHINK Kampagne im März 2023 hat es sich Oral-B zur Aufgabe gemacht, allen Menschen einen gleichberechtigten Zugang zur Mundpflege zu ermöglichen – sei es zu Hause oder in der Zahnarztpraxis. Rückblick auf eine Erfolgsstory.

