Die „90s Super Show“ kehrt zurück nach Wien

Nach zwei Jahren Pause kommt die heiß begehrte „90s Super Show“ endlich zurück nach Wien, diesmal auf die Kaiserwiese im Prater. Europas große Neunziger Show wird die Besucher am Samstag, den 3. August, auf eine nostalgische Zeitreise mit mehr als zehn Top Acts aus der Ära von VIVA und MTV entführen.

Neben musikalischen Highlights wie Culture Beat, East17, Loona, Captain Jack, Masterboy, Fun Factory, Captain Hollywood Project und Aquagen erwarten die Fans Lasershows, Konfettikanonen und knallige Outfits. Moderiert wird die schrille Party-Zeitreise von niemand geringerem als dem ehemaligen VIVA-Moderator Mola Adebisi.

Schrille Party-Zeitreise in die Neunziger

Musikalisch können sich Fans auf Eurodance-Hits und Ohrwurmgaranten wie „Mr. Vain“ von Culture Beat, „Bailando“ von Loona, „Captain Jack“ von Captain Jack, „I Got To Give It Up“ von Masterboy, „Doh Wah Diddy“ von Fun Factoryoder die Kuschelballade „Stay Another Day“ von East17 freuen und natürlich viele weitere Klassiker, die Nostalgie und Partylaune pur versprechen.

Tickets für „90s Super Show” bereits ab 39,90 Euro

Stehplätze für Österreichs größte Neunziger Sause sind ab sofort ab 39,90 Euro und Front-of-Stage Tickets, direkt im Golden Circle vor der Bühne, sind ab 59,90 Euro erhältlich. VIP-Tickets mit Zugang zur exklusiven VIP-Lounge, kostenfreien alkoholischen und antialkoholischen Getränken sowie warmen Speisen gibt es ab 179,90 Euro. Weitere Informationen auf 90s-supershow.at.

