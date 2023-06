Absolut Vodka x Electric Love Festival Edition gewinnen!

Die Festival-Saison steht vor der Tür und pünktlich dazu präsentiert Absolut Vodka gemeinsam mit dem Electric Love Festival eine neue Limited Edition. Designed von der österreichischen Künstlerin Kinga Jakabffy verkörpert Absolut x Electric Love das Gefühl der Kollektivität beim Feiern und Tanzen.

Musik bringt Menschen zusammen und schafft eine Community, in der alle respektiert werden, ganz gleich wer und woher sie sind. Absolut Vodka feiert diese Zusammengehörigkeit nicht nur am Electric Love Festival, sondern überall. Die Absolut Electric Love Festival Edition ist in ganz Österreich ab sofort in ausgewählten Interspar und Eurospar Filialen erhältlich.

Design: Festivalstimmung und Zusammensein

Absolut setzt Kreativität als Motor des Wandels ein und spielt seit mehr als 30 Jahren eine aktive Rolle bei der Förderung von zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern und ihrem Schaffen. Daher hat sich Absolut bei der diesjährigen Electric Love Festival Edition auch mit der preisgekrönten Malerin und Illustratorin Kinga Jakabffy zusammengetan und eine Limited Flasche gestaltet, die die ausgelassene Festivalstimmung und das Zusammensein bei Musik und Tanz zum Ausdruck bringt.

„Festivals bedeuten für mich das gemeinsame Feiern in einer Community, in der alle Platz haben und respektiert werden, in der alle gleich wertvoll sind. In diesen Momenten ist egal, woher man kommt, wen man liebt und wie man aussieht. Dieses Gefühl der Schwerelosigkeit und der kollektiven Freiheit möchte ich transportieren“, so die Künstlerin Kinga Jakabffy.

10 Jahre Electric Love Festival

Die diesjährige Limited Edition ist eine ganz Besondere, denn das Electric Love Festival feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Vom 6. bis 8. Juli 2023 locken internationale Top-Artists wie Charlotte de Witte, Robin Schulz, Deborah de Luca und Steve Aoki tausende Besucherinnen und Besucher nach Salzburg. EDM, Hardstyle, Techno oder Hip- Hop sorgen für einen bunten Mix und eine vielfältige Festival-Experience. Österreichs größtes Festival für elektronische Musik steht für gute Musik, Zusammenhalt, Kreativität und Inklusivität – Werte, die auch Absolut Vodka auszeichnen.

„Mit der Absolut Electric Love Festival Edition wollen wir Diversität feiern und Kreativität zeigen. Denn wir glauben fest daran, dass die Welt ein besserer Ort ist, wenn Menschen zusammenkommen“, so Pablo Moyano Reigosa, Brand Manager von Absolut Vodka in Österreich, über die Kollaboration.

Die Absolut Electric Love Festival Edition ist ab sofort in ausgewählten Interspar und Eurospar Filialen in ganz Österreich im gut sortieren Lebensmitteleinzelhandel zum unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von 17,99 Euro erhältlich.

Wir verlosen 3 Flaschen Absolut Vodka x Electric Love Festival Edition!

Drinkempfehlung: Absolut Vodka & Organics Easy Lemon Zutaten:

4 cl Absolut Vodka

Organics by Red Bull Easy Lemon Eiswürfel

Garnitur: Zitronenspalte Zubereitung:

Ein Glas mit Eiswürfeln füllen. 4cl Absolut Vodka hinzugeben und mit Organics by Red Bull Easy Lemon auffüllen. Mit einer Zitronenspalte garnieren. Cheers!

