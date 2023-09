Internationaler Coffee Day: Absolut feiert den Espresso Martini

Der 1. Oktober ist ein besonderer Tag für Kaffeeliebhaber auf der ganzen Welt. Es ist der Internationale Coffee Day, an dem die aromatische Bohne in all ihren Formen und Variationen gefeiert wird.

Und dieses Jahr steht ein besonderer Gastgeber bereit, um diesen Tag gebührend zu zelebrieren – Absolut, der weltbekannte Wodka-Hersteller, der sich dem Motto „Born to Mix“ verschrieben hat.

40 Jahre Espresso Martini

Einer der unbestrittenen Stars unter den Kaffeecocktails, der Espresso Martini, feiert sein 40-jähriges Jubiläum und hat die Herzen von Cocktail-Liebhabern auf der ganzen Welt erobert. Dieser amerikanische Klassiker verbindet auf geschmackvolle Weise die köstlichen Aromen von frisch gebrühtem Kaffee mit der vielseitigen Welt von Absolut Vodka.

Seit den 1980er Jahren hat der Espresso Martini eine beeindruckende Reise hinter sich. Die Geschichte dieses erfrischenden Cocktails begann in London, als ein junger Bartender auf die Idee kam, Wodka und frischen Espresso zu mixen. Das Ergebnis war ein genialer Mix, der die Geschmacksknospen der Gäste im Sturm eroberte. Seitdem hat sich der Espresso Martini zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Cocktailkarten weltweit entwickelt und ist aus keiner erstklassigen Bar mehr wegzudenken.

Absolut x Espresso

Der Schlüssel zum perfekten Espresso Martini ist die Verwendung hochwertiger Zutaten. Der frische Kaffee verleiht dem Cocktail sein unverkennbares Aroma und die belebende Wirkung von Koffein. Absolut Vodka hingegen bringt die notwendige Eleganz und Vielseitigkeit in den Drink. Die beiden Zutaten harmonieren perfekt miteinander und verleihen dem Cocktail eine ausgewogene Geschmackskomposition.

Dank der Vielseitigkeit von Absolut können sowohl Absolut Original, als auch Absolut Vanilia verwendet werden, um den perfekten Espresso Martini zuzubereiten. Für eine süßliche Note eignet sich am besten Absolut Vanilia, der durch die zarte Kombination von Toffee, Karamell und dunkler Schokolade einen süßen Vanillegeschmack in perfekter Harmonie erzeugt.

Rezept für den perfekten Espresso Martini mit Absolut Vanilia Zutaten: Eiswürfel

40 ml Absolut Vanilia

25 ml Espresso

25 ml Kahlúa

1 Ganze Vanille

2 Ganze Kaffeebohnen Zubereitung:

Für den kühlen Genuss erstmal einen Boston-Shaker mit Eiswürfel befüllen. Alle Zutaten in der richtigen Menge zugeben, um das perfekte Mischverhältnis zu erreichen. Beim anschließenden Shaken stets daran denken, das Getränk zum Leben zu erwecken. Dadurch ergibt sich die köstlich schaumige Konsistenz des Cocktailklassikers. Kleiner Tipp: den Espresso-Kaffee am besten vorher zubereiten und abkühlen lassen. Das hilft, die Verdünnung zu minimieren und das Getränk noch schmackhafter zu machen.

©Pernod Ricard Austria / Absolut Vodka