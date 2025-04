Adele-Fans aufgepasst: Tribute Show mit Emma Blacka im U4

Am 24. Mai verwandelt sich das Kultlokal U4 in eine Bühne für ein musikalisches Ausnahmeerlebnis: Die Adele Tribute Show mit der atemberaubenden Emma Blacka bringt Gänsehaut pur und einen Hauch Weltstar nach Meidling!

Sie singt wie Adele – sie ist Adele (fast)

Die spanische Sängerin Emma Blacka kommt aus Teneriffa nach Wien und begeistert Fans weltweit mit ihrer unglaublichen Stimme und verblüffenden Ähnlichkeit zur britischen Pop-Queen Adele. Wer einmal mit „Hello“ begrüßt wurde oder bei „Someone Like You“ Tränen in den Augen hatte, wird sich an diesem Abend wie bei einem echten Adele-Konzert fühlen.

Gänsehaut garantiert – die größten Hits live on stage

Der Einlass ins U4 beginnt um 20:00 Uhr, das Konzert startet um 21 Uhr. Auf dem Programm: ein Hitfeuerwerk mit Klassikern wie „Rolling in the Deep“, „Hello“ oder „Set Fire to the Rain“ – meisterhaft interpretiert und voller Gefühl. Ein Erlebnis, das man so schnell nicht vergisst!

Das U4 lädt zur magischen Mai-Nacht

Wer Adele liebt, sollte sich diesen Abend rot im Kalender markieren. Das U4 verspricht nicht nur Musik auf höchstem Niveau, sondern auch ein Publikum, das diesen besonderen Vibe zu schätzen weiß. Tanzen, Mitsingen, Mitfühlen – alles erlaubt!

Jetzt Tickets sichern!

Ihre Gewinn-Chance

Sie wollen dabei sein? Dann aufgepasst: Wir verlosen 2 x 2 Freikarten für die Adele Tribute Show am 24. Mai im U4. Einfach mitmachen und mit etwas Glück einen unvergesslichen Abend gewinnen!