Gestärkt durch den Advent mit Pure Encapsulations®

In Phasen, in denen der Körper besonders gefordert wird – sei es durch den Wechsel der Jahreszeiten oder erhöhte Belastungen – gewinnt eine ausgewogene Ernährung vermehrt an Bedeutung. Eine gezielte Auswahl von Lebensmitteln und Mikronährstoffen kann das Immunsystem effektiv unterstützen. Zu den Schlüsselnährstoffen gehören vor allem Vitamin C, Vitamin D und Zink. Diese unterstützen unter anderem das Immunsystem und fördern dadurch das allgemeine Wohlbefinden.

Vitamin C, Zink und Vitamin D für mehr Wohlbefinden

Wenn die Temperaturen sinken und die Tage kälter werden, muss das Immunsystem besonders hart arbeiten. Vitamin C und das Multitalent Zink greifen den Abwehrkräften unter die Arme und tragen außerdem dazu bei, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Vitamin C hält das Energielevel stabil und verringert zugleich Müdigkeit. Vitamin C 1000 gepuffert schützt dabei nicht nur die Zellen, sondern ist durch die an Mineralstoffe gebundene Ascorbinsäure sehr gut verträglich. Das im Produkt Zink 15 enthaltene Spurenelement Zink hat ebenso antioxidative Eigenschaften und ist darüber hinaus für den Säure-Basen-Stoffwechsel von Bedeutung. Die Vitamin D3 Tropfen von Pure Encapsulations® sind nicht nur für das Immunsystem wichtig, sondern auch für die Muskelfunktion sowie deine Knochen. Zudem unterstützt das Sonnenvitamin einen ausgeglichenen Calciumhaushalt. Wie gewohnt setzt Pure Encapsulations® auf höchste Qualität – von der wissenschaftlich fundierten Produktentwicklung über die Auswahl bester Rohstoffe bis hin zum fertigen Produkt.