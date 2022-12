Adventkalendertürchen Nummer 11: NIVEA

NIVEA Geschenkset Timeless Classic

Alle Bestseller aus dem Hause NIVEA vereint in einem Set –

das ist das Geschenkset Timeless Classic. In einer trendigen blau-goldenen Kosmetiktasche vereint das Geschenkset alles, was das „NIVEA-Herz“ begehrt: die NIVEA Pflegedusche Creme Soft, die den Körper mit ihrer zart duftenden Formel verwöhnt und mit Feuchtigkeit versorgt, die beliebte NIVEA Reichhaltige Body Milk, die gerade in der kalten Jahreszeit raue und trockene Haut pflegt. Für beanspruchte Hände eignet sich die NIVEA Hand Creme Intensive Care. Der ist perfekt für die Handtasche. Abgerundet wird das Geschenkset mit dem

Labello Original, der beanspruchte, trockene und empfindliche Lippen wirksam pflegt und schützt.