Adventkalendertürchen Nummer 17: Pure Encapsulations®

Stärkung in der kalten Jahreszeit – Gesundheit und Wohlbefinden unterm Christbaum

Kaum zu glauben, aber Weihnachten steht bald vor der Tür. Für viele stellt sich nun die Frage, was sie ihren Liebsten schenken sollen, um damit ihre Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen. Warum in diesem Jahr statt in Schokolade, Wein oder Elektronik nicht in ein Geschenk investieren, das jede/r braucht: nämlich Gesundheit und Wohlbefinden.

Für starke Abwehrkräfte

Unser Immunsystem ist wie ein Schutzschild. Es schützt uns vor Krankheitserregern wie Bakterien. Doch durch äußere Einflüsse wie Stress oder kaltes Wetter kann es geschwächt werden. Gerade dann ist eine Stärkung wichtig. Wer gesund bleiben möchte, sollte also auf seine Abwehrkräfte achten. Die Vitamine C und D sowie das Spurenelement Zink unterstützen die Funktion des Immunsystems und mobilisieren die Abwehrkräfte vor allem in den Wintermonaten. Pure Encapsulations® bietet dabei hochwertige Mikronährstoffe in geprüfter Qualität und insgesamt über 140 Geschenkideen für mehr Gesundheit.

Mehr unter www.purecaps.net

Wir verlosen zwei Pure Encapsulations® Pakete mit den folgenden Produkten:

· Pure Encapsulations® Immun aktiv

· Pure Encapsulations® Vitamin D3 liquid

· Pure Encapsulations® Zink 15

