Adventkalendertürchen Nummer 19: Palmers

Gewinne jetzt ein elegantes Dessous Set von PALMERS

Die Schneeflocken fallen, im Kamin knistert es und draußen zieht langsam die Nacht ein – da kommt direkt Weihnachtsstimmung auf. Die schönste Zeit des Jahres steht vor der Tür und somit auch die neue Winterkollektion von PALMERS. Die Vorweihnachtszeit sowie Weihnachten selbst, ist die Zeit der Sinne. Wie diese am besten angesprochen werden, weiß das Traditionsunternehmen und wartet deshalb mit einzigartigen Dessous auf.



Du hast jetzt die Chance eines von zwei Wäsche Sets von PALMERS mit den neuen Dessous aus der Glisten Lace Serie zu gewinnen. Die bezaubernden Dessous in der Farbe Elfenbein überzeugen durch zart glänzenden Satin. Dezente Strasssteinchen und goldene Glitzer-Details am Träger sowie am Höschen laden zum Träumen ein.

