Adventkalendertürchen Nummer 2: Jack Daniels

Christmas the Old No. 7 Way

Wer noch auf der Suche nach einem besonderen Tropfen für den Weihnachtsabend ist, landet mit Jack Daniel’s Old No. 7 einen garantierten Volltreffer. Dafür verlosen wir drei winterliche Whiskeysets bestehend aus einer Jack Daniel’s Old No. 7 Whiskey Miniatur 5cl, einem Jack Daniel’s Häferl, einer “Hot Tennessee Toddy” Rezeptkarte sowie einer Jack Daniel’s Kuscheldecke für das Wärmegefühl von Innen und Außen.

Im Jahr 1876 schlug die Geburtsstunde des weltbekannten Jack Daniel´s Old No. 7. Seitdem ist seine Rezeptur die Basis aller weiteren Jack Daniel’s Produkte. Der Jack Daniel’s Old No. 7 zeichnet sich durch sein rauchiges Aroma mit Eichennote aus und überzeugt mit einer ausgewogenen Harmonie aus Karamell, Vanille und Holznoten mit leichter Frucht.

Für ein besonders weihnachtliches Anstoßgefühl sorgt das „Hot Tennessee Toddy“ Rezept:

Hot Tennessee Toddy Zutaten:

– 4cl Jack Daniel’s Tennessee Whiskey Old No.7

– 1 TL regionaler BIO Honig

– 1 Zimtstange

– 2cl frisch gepresster Zitronensaft

– 12cl heißes Wasser Zubereitung:

Alle Zutaten in eine hitzebeständige Tasse füllen und kochend-heißes Wasser darüber gießen und verrühren. Die Mischung 5 Minuten ziehen lassen und mit Liebe servieren.

E-Mail *

Ja, zum Wiener Bezirksblatt Newsletter anmelden