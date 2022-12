Adventkalendertürchen Nummer 22: BACARDÍ

Foodpairing mit Premium-Rum BACARDÍ Ocho

Weihnachten steht vor der Tür und somit auch die Zeit, in der man seine Liebsten mit Cocktails und besonderen Leckereien verwöhnt. BACARDÍ hat sich dafür etwas Besonderes einfallen lassen und fünf Wiener Bars zum weihnachtlichen Cocktailmixen herausgefordert: Exklusive Drink-Kreationen sollen es werden – im Fokus das Premium-Produkt BACARDÍ Ocho.

Was den BACARDÍ Ocho zu einem Premium-Produkt macht? Er ist ein komplexer Rum auf Basis von Zuckerrohr und überzeugt durch seine unverkennbaren feinen Geschmacksaromen aus Pflaumen-, Aprikosen-, Muskat- und Vanillenoten. Bis das Destillat in seiner ikonischen Glasflasche landet, vergehen mindestens acht Jahre, in denen er Zeit hat, seinen vollen Geschmack zu entfalten. Dass der BACARDÍ Ocho auch in weihnachtlich anmutenden Cocktails perfekt zur Geltung kommt, beweisen fünf Wiener Bars: Sputnik Bar, Meinz Wohlfühlbar, Tuya, Sky Bar und Roberto Bar 3.

Die Rezeptvorschläge zu den passenden Snacks kommen aus den Händen von Koch Marcel Drabits – er ist gelernter Koch und weiß welche raffinierten Gaumenfreuden besonders gut zu den Cocktails harmonieren.

Wer seine Liebsten mit ausgeklügelten Cocktails und raffinierten Snacks überraschen möchte, der hat nun die Möglichkeit, den Premium-Rum BACARDÍ Ocho, den Foodpairing Guide von Marcel Drabits sowie zwei Goldene Cups zu gewinnen.

Teilnahme am Gewinnspiel ab 18 Jahren möglich.