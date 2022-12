Adventkalendertürchen Nummer 23: Sonny Boy’s im Gloria Theater

Sonny Boys

Pichowetz und Steppan entzünden Feuerwerk komödiantischen Könnens

Die beiden Schauspieler Willie und Al waren jahrzehntelang ein eingespieltes und erfolgreiches Komikerduo – bis sie sich auseinandergelebt haben. Jeder kannte die kleinen Eigenheiten des anderen so gut, dass er sie nicht mehr ertragen konnte. Seither tingeln die alten Herren solo in kleinen Nebenrollen durch die Theater- und Filmwelt. Als Willies Neffe die Idee hat, die zwei Altstars für eine Fernsehshow noch einmal gemeinsam auf die Bühne zu bringen, kommt Schwung in das Comeback.

In diesem Meisterstück des amerikanischen Boulevardkönigs Neil Simon stellten schon Vollblutschauspieler wie Walter Matthau und George Burns ihr komödiantisches Talent unter Beweis. Von 7. Jänner bis 12. März 2023 tun es ihnen die Publikumslieblinge Gerald Pichowetz/Christoph Fälbl und Andreas Steppan im Wiener Gloria Theater gleich.



Premiere: Montag, 9. Jänner 2023, um 20 Uhr

Vorstellungen: 7. Jänner bis 12. März 2023

Gloria Theater, Prager Straße 9, 1210 Wien

Tel.: 01 278 54 04

www.gloriatheater.at

Wir verlosen 2 Tickets für eine Vorstellung von „Sonny Boys“!

