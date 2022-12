Adventkalendertürchen Nummer 24: H2O Kindertherme

Toben erlaubt, Relaxen erwünscht!

Mit ihrem bunten Angebot lässt die H 2 O Kindertherme in Bad Waltersdorf vor allem die Herzen kleiner Meerjungfrauen und -männer hüpfen. Doch auch Erwachsene erwartet hier ein Selfcare-Programm, das noch weit über die angenehmen Schwimmzüge und die entspannte Saunasession hinausgeht…

Es ist eine Wohltat für Körper und Seele, die man sich zu jeder Jahreszeit einmal gönnen darf: der Urlaub samt SPA-Feeling oder auch nur die kurze Flucht vorm Alltag, kombiniert mit wohltuenden Beauty-Träumen. Auch wenn man das H₂O Hotel-Therme-Resort im steirischen Thermen- und Vulkanland vor allem für ganz viel Rutsch- und Planschspaß und das aufgeweckte Maskottchen HopiHo kennt, ist auf den stolzen 30.000 m2 natürlich auch für die Freuden der erwachsenen Besucher Platz. Man nehme sich nur ein paar Stunden Zeit, übergebe den Nachwuchs in die sorgsamen Hände der Kinderbetreuung und sich selbst in jene der Wellnessprofis des Hauses…

Lange Liste an wohltuenden Behandlungen

Bademantel über- und Alltag abstreifen – jetzt steht Entspannung auf dem Programm! Und wie man die am besten findet, entscheidet einfach jeder für sich selbst. Die Liste ist lang, reicht von der umfassenden Gesichtsbehandlung bis zur Maniküre oder Pediküre und von der klassischen Ganzkörper-Massage zu wärmenden „Steinstunden“. Das Schöne an den Angeboten der H2O-Therme: Wenn sie wollen, dürfen sich auch die Kids gerne dem Relaxprogramm anschließen. Eine reinigende Gesichtsbehandlung tut vor allem pubertierender Haut gut, die „Wichtelpower Massage“ lässt kleine Füße wieder auf Hochtouren laufen. Mama genießt währenddessen vielleicht eine Anti-Stress Gesichtsbehandlung oder bringt mit der „Strahlende Augenblicke“-Anwendung die Ausstrahlung zum Glänzen. Gearbeitet wird mit Kosmetikprodukten der Marken Comfort Zone und Farfalla, die mit einem natürlichen Ansatz und nachhaltigen Inhaltsstoffen nicht nur die Haut, sondern auch das Gewissen erstrahlen lassen.

Das ganze SPA-Menü der Therme gibt’s unter www.hoteltherme.at/erwachsene/massage-beauty-behandlungen.html zum Durchblättern.

Übrigens, ein Tipp für das Christkind 😊 Das schönste Geschenk ist Spaß und Zeit mit seinen Liebsten: Gutscheine der H2O Hoteltherme: hier bestellen

