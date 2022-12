Adventkalendertürchen Nummer 3: The Goodstuff

HAPPY PAWLIDAYS! – „The Goodstuff“ präsentiert weihnachtliche Überraschungen für unsere treuen Fellnasen

Weihnachten ist die beste Gelegenheit, seinen Liebsten mit persönlichen Geschenken und Aufmerksamkeiten eine Freude zu bereiten – da dürfen unsere Vierbeiner natürlich nicht fehlen! Bei diesen köstlichen Leckereien von THE GOODSTUFF werden Hunde und Tierfreunde einen Freudensprung unter dem Weihnachtsbaum machen.

PURE WEIHNACHTSFREUDE FÜR HUNDE.

Ganz besonders freuen sich die Fellnasen in diesem Jahr über die neuen Minis von THE GOODSTUFF. Auf der Zutatenliste des Trockenfutters in den Geschmacksrichtungen Huhn, Lachs, Rind und Pferd stehen frisches Fleisch und jede Menge wertvolles Single Protein. Bei der Herstellung werden zudem regional verfügbare Rohstoffe verwendet und jede Sorte ist getreidefrei. Das schmeckt und tut gut! Dank der kleinen Kroketten sind die Minis übrigens ideal für kleine Rassen. Unsicher, welche Fleischsorte man schenken soll? Das praktische 1kg-Package eignet sich wunderbar zum Probieren der vier verschiedenen Geschmacksrichtungen.

Auch schmackhafte Leckerlis glänzen unter dem Weihnachtsbaum. Die Goodies von THE GOODSTUFF sind für Hunde wie Weihnachtskekse für uns Menschen – heißbegehrt und einfach nur köstlich (natürlich zuckerfrei!). Die beliebten Snacks gibt es in den Sorten Pferd, Rind, Wild und Huhn als Miniwürfel, Stückchen oder Streifen. Alle Goodies aus Huhn sind übrigens in Bio-Qualität. So lässt es sich ohne schlechtes Gewissen naschen.

DAS PURR-FEKTE WEIHNACHTSGESCHENK FÜR KATZEN.

Auch unsere Samtpfoten freuen sich über die eigens für Katzen hergestellten Spezialitäten von THE GOODSTUFF. Damit die Stubentiger ihre Lieblingssorte herausfinden können, eignet sich das Probierpaket für Nassfutter perfekt als Weihnachtsgeschenk. Das Nassfutter in den Sorten „Huhn mit Zucchini“, „Rind mit Karotte“ und „Pferd mit Apfel“ ist besonders gut verdaulich und wird auf natürliche Weise in der eigenen Brühe konserviert. Wie beim Hundefutter wird auch hier auf Getreide verzichtet – dafür aber mit 70% frischem Fleisch sowie regionalen Rohstoffen überzeugt. Hochwertiges Muskelfleisch dient als wertvolle Eiweißquelle für Katzen.

24 TÜRCHEN VOLLER LECKEREIEN.

Vorfreude pur(r)! Um die Tage vor Weihnachten zu versüßen, gibt es auch dieses Jahr einen Online-Adventskalender von THE GOODSTUFF. Hinter jedem Türchen warten zahlreiche Leckerlis, Goodies und andere Lieblingsprodukte für Vierbeiner nur darauf, entdeckt und gewonnen zu werden. Mitmachen ist unter www.the-goodstuff.com/de möglich. We woof you a merry Christmas!

Wir verlosen:

1 Probierpackage Hund bestehend aus:

1x Huhn Trockenfutter Adult (2,5kg)

1x Pferd Trockenfutter Minis

6x Rind & Zucchini Nassfutter (400g)

1x BIO-Hühner Miniwürfel Goodies ©THE GOODSTUFF 1 Probierpackage Katze bestehend aus:

2x Nassfutter Huhn & Zucchini (400g)

2x Nassfutter Rind & Karotte (400g)

2x Nassfutter Pferd & Apfel (400g) ©THE GOODSTUFF