Adventkalendertürchen Nummer 4: Decathlon

Weihnachten wird heuer sportlich!

Weihnachten naht in schnellen Schritten und damit auch die Frage nach dem idealen Geschenk für unsere Kleinen. Vor allem Spielsachen, die Winteraction versprechen, stehen hoch im Kurs. Deshalb verlost der Sporthändler Decathlon ein Mal die Schlittschuhe Fit 100 in zwei verschiedenen Farben und ermöglicht jungen Eisläufern, dass sie ihre ersten Erfahrungen am glatten Eis machen können.



Die Oxelo Schlittschuhe FIT 100 für Kinder bieten die perfekten Voraussetzungen, um die ersten Schritte am Eis zu erlernen: Das Dreifach-Verschlusssystem bietet einen guten Halt für Fuß und Knöchel, der Innenschuh ist mit einer anatomischen Polsterung für einen angenehmen Tragekomfort ausgestattet und kann zudem durch vier verstellbare Größen mitwachsen. Die Schlittschuhe sind in den Farben Schwarz-Orange und Grau-Türkis erhältlich.

Und!

Sobald es draußen kälter wird und die verschneiten Berge wieder zur Winterkulisse werden, spätestens dann schlagen die Herzen der Skifans wieder höher. Die verschneiten Skipisten runterwedeln, die Rodelstrecke runterfahren oder einfach nur einen Winterspaziergang mit der ganzen Familie unternehmen.



Bestens ausgestattet auf der Piste: Die Skijacke von Decathlon ist wasserdicht, warm und besitzt fünf Sicherheitstaschen inkl. Skipasstasche, damit beim Lift nicht lange herumgesucht werden muss. Zudem ist sie mit Ärmelbündchen mit Klettverschluss ausgestattet, um das Eindringen kalter Luft und Schnee zu verhindern.

Wir verlosen ein Mal die Schlittschuhe Fit 100 in zwei verschiedenen Farben und 2 wasserdichte und warme Wedze Skijacken für Kinder in vier verschiedenen Farben!

