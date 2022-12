Adventkalendertürchen Nummer 9: Multikraft

In den Wintermonaten benötigen Zimmerpflanzen besondere Pflege, denn sie bekommen wenig Tageslicht und stehen meist in geheizten Räumen, was sie anfälliger für Schädlinge macht. Damit dem Mini-Dschungel in den eigenen vier Wänden auch in der kalten Jahreszeit nichts im Weg steht, hilft das neue „Urban Jungle“ von Multikraft. Auf Basis von Effektiven Mikroorganismen (EM) und ausgewählten Pflanzenextrakten stärkt es die Pflanzen auf natürliche Weise.

Gewinne jetzt ein Package von Multikraft für dein grünes Inndoor-Winter Wonderland!

