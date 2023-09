Ahoi! Spaß und Action beim Wiener Städtische Kinderpiratenfest

Am 23. September 2023 von 11:00 bis 16:00 findet wieder das große Wiener Städtische Kinderpiratenfest statt: diesmal auf dem Sportgelände der ASKÖ Brigittenau, in der Hopsagasse 5, 1200 Wien.

Dorthin sind alle Kinder von 4 bis 14 Jahren herzlich eingeladen. Natürlich bei freiem Eintritt! Zu erleben gibt es bei dem Fest Spiel, Sport & Spaß und einen großartigen Gewinn.

Ablauf

Am Eingang bekommt jedes Kind einen Piratenpass überreicht. Für die Aktivitäten vor Ort (Fitness-, Geschicklichkeits-Parcours und vieles mehr…) erhalten alle Abenteurer*innen einen Stempel in den Stempelpassen. Sobald der Stempelpass voll ist, dürfen die Kinder in einer riesigen Schatz-Sandkiste nach einer Goldmünze graben. Den vollständigen Piraten-Stempelpass gilt es dann bei der Infostation abzugeben u eine Chance auf den Hauptgewinn zu bekommen.

INFO

23. 9. 2023

11.00 bis 16.00 Uhr

Hopsagasse 5, 1200 Wien

kinderpiratenfest.at