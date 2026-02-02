Die beiden Schauspielerinnen, vielen als Werbetestimonials einer bekannten Supermarkt-Kette vertraut, geben nun erstmals gemeinsam Einblick in die bunte, absurde und manchmal schlicht verrückte Welt hinter den Reklametafeln.

Zwischen Sonderangeboten und Supermarktwahnsinn

Regisseurin Caroline Athanasiadis – erstmals am Kabarett-Regiestuhl – lässt ihre beiden Bühnenstars durch ein Universum aus Sonderangeboten, Familienpackungen und Förderband-Abtrennern navigieren. Dabei entlarvt das Duo mit viel Witz, Tempo und einer ordentlichen Portion Selbstironie unser aller Konsumverhalten: Warum wird ein Wochenendeinkauf zum Beziehungsdrama? Wer hat das Stockerl versteckt, auf das Linda immer steigen muss? Und wie um Himmels willen passt eine komplette Werbedramaturgie in 15 Sekunden?

Ein Einkaufswagen voller Fragen

„Aktion Scharf“ bringt fünf Jahre Werbedreh-Erfahrung auf die Bühne – inklusive jener Momente, in denen das Zitronengras plötzlich die Hauptrolle übernimmt oder der Regisseur mit einem strengen „Und bitte!“ den nächsten Take einfordert.

Während das Bio-Siegel noch immer nach seiner wahren Herkunft sucht, servieren Berger und Hold einen Kabarettabend voller Situationskomik, Alltagsbeobachtungen und liebevoller Seitenhiebe auf den Supermarkt als Mikrokosmos der Gesellschaft.

Premiere und weitere Termine

Weitere Infos und Tickets: www.aktionscharf.com

Gewinnspiel: Wir verlosen 2 × 2 Karten!

Für die Vorstellung am 3. März in der Kulisse verlosen wir 2 × 2 Karten! Also mitmachen, Daumen drücken – und vielleicht schon bald live dabei sein, wenn’s wieder heißt: „Aktion Scharf!“