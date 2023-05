Albertina weckt mit Picasso Urlaubsgefühle

Noch bis zum 18. Juni zeigt die Albertina die Erfolgs-Schau „Picasso“ anlässlich des 50. Todestages des spanischen Jahrhundert-Künstlers im heurigen Jahr (8. April). Die sehenswerte Ausstellung präsentiert 18 Gemälde aus der eigenen Picasso-Sammlung und insgesamt 60 Werke des Malers.

Anlässlich seines 50. Todestages gedenkt die Albertina in der Inneren Stadt Pablo Picasso – des größten und einflussreichsten Künstlers des 20. Jahrhunderts: ein Bahnbrecher für die erste Jahrhunderthälfte mit dem Kubismus, ein Hauptvertreter des Symbolismus mit seiner Blauen Periode, der Vorreiter der Klassizität in den 20er Jahren und das Ideal für die neoexpressiven Bewegungen der 80er Jahre mit seinem Spätwerk. Sein 50.000 Werke umfassendes Oeuvre spiegelt die gewaltigen politischen Veränderungen und schnelllebigen Avantgardebewegungen seiner Ära von der Jahrhundertwende bis in die frühen 1970er wider.

ZENTRALE PICASSO-WERKE

Die Albertina besitzt zentrale Werke aus allen wichtigen Phasen: „Die Trinkerin“ aus der Blauen Phase von 1902, Haupt- werke, die in den Jahren des ZweitenWeltkrieges und der Zeit danach entstanden, bis zu seinen späten Arbeiten, wie etwa „Nackte Frau mitVogel“ und „Flötenspieler“ oder seinen späten Druckgrafiken, die durch seine Auseinanderset- zung mit derVergänglichkeit des Lebens und das „Malen gegen die Zeit“ geprägt sind.

