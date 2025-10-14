ALL DAS UNGESAGTE ZWISCHEN UNS – REGRETTING YOU erzählt die parallel verlaufenden Geschichten von Morgan Grant (Allison Williams), einer jungen Mutter, und ihrer 16-jährigen Tochter Clara (Mckenna Grace), deren Welt von einer verheerenden Familientragödie erschüttert wird. Mit Warmherzigkeit und Humor verknüpft dieser bewegende Film Claras ergreifende Coming-of-Age-Geschichte mit Morgans emotionaler Reise, die mit Blick in ihre eigene Vergangenheit ihre Zukunft neu definiert.

ALL DAS UNGESAGTE ZWISCHEN UNS – REGRETTING YOU – Ab 23. Oktober nur im Kino!

