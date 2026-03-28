Ob beim Eintauchen ins warme Thermalwasser oder beim gemütlichen Zurücklehnen in den Ruhebereichen – in der Therme Stegersbach steht dein Wohlbefinden im Mittelpunkt. Die wohltuende Wirkung des Wassers sorgt für Entspannung von Körper und Geist und lässt Stress schnell vergessen.

Aktiv durch die Natur

Wer es lieber aktiv mag, kommt ebenfalls auf seine Kosten: Die idyllische Umgebung lädt zu Spaziergängen und Erkundungstouren ein. Besonders Golf-Fans finden im angeschlossenen Golfangebot perfekte Bedingungen vor, um ihr Spiel zu verbessern oder einfach die Natur zu genießen.

Wohlfühlen mit Herz

Das Besondere am Allegria Resort ist die Atmosphäre: herzlich, unkompliziert und ganz darauf ausgerichtet, den Gästen genau das zu bieten, was sie brauchen. Egal ob Ruhe, Bewegung oder Genuss – hier passt einfach alles zusammen.

Jetzt mitmachen und gewinnen!

Das Beste kommt zum Schluss: Das Wiener Bezirksblatt verlost eine Übernachtung für 2 Personen inklusive Frühstück sowie alle Inklusivleistungen und Zutritt zur Therme Stegersbach!