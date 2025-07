Alles Gute, Emma Wenda! Älteste Wienerin feiert 110. Geburtstag

Zwei Weltkriege, die spanische Grippe, Corona und mehrere Operationen ließ sie hinter sich: Emma Wenda feierte am Montag ihren 110. Geburtstag im Haus Laaerberg in Favoriten – Bürgermeister Michael Ludwig gratulierte persönlich.

Emma Wenda wurde 1915 in Biedermannsdorf geboren. Als gelernte Köchin wagte Emma Wenda mitten im Zweiten Weltkrieg den mutigen Schritt in einen sogenannten „Männerberuf“. Von 1940 bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 1970 arbeitete sie als Straßenbahn-Schaffnerin bei den Wiener Linien. Seit mittlerweile 18 Jahren lebt sie in den Häusern zum Leben und ist aktuell natürlich die älteste Bewohnerin – doch sie ist nicht allein: Mehr als 80 Hundertjährige leben in den Wiener Pensionisten-Wohnhäusern.

Bürgermeister Michael Ludwig gratulierte der ältesten Wienerin persönlich und zeigte sich beeindruckt. „Frau Wenda zeigt uns eindrucksvoll, dass man nie zu alt ist, um Neues zu wagen. Mit 95 Jahren stieg sie noch in einen Hubschrauber und machte einen Rundflug. Heute, mit 110 Jahren, feiern wir daher nicht nur ein außergewöhnliches Alter, sondern auch ein außergewöhnliches Leben. Ich wünsche ihr daher von Herzen alles Gute!“

Eine Punschtorte gehört für Emma Wenda zu einem gelungenen Geburtstag einfach dazu. Selbstverständlich durfte sie auch bei der diesjährigen Feier anlässlich ihres 110. Geburtstages im Haus Laaerberg nicht fehlen.