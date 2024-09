Wohlfühl- und Aktivurlaub: Erleben Sie drei Nächte im Hüttendorf

Gewinnen Sie einen Wohlfühl- & Aktivurlaub (3 Nächte) für 2 Personen in einem gemütlichen Chalet in der AlpenParks Hagan Lodge in Altaussee im schönen Ausseerland.

Das Hüttendorf, direkt im Wander- und Skigebiet Loser, erwartet Sie mit im Ausseer Stil errichteten Ferienhäusern aus Holz. Die Häuser, teilweise mit Sauna, vermitteln vom ersten Moment an Gemütlichkeit und Wohlbefinden mit hochwertiger Ausstattung.

Ihr Zuhause auf Zeit befindet sich am Fuße des Loser, des mächtigen, sagenumwobenen Berges, den Sie im Sommer auf zahlreichen Wanderwegen oder bei einer Gipfeltour entdecken können.

Als Mountainbike-Holidays-Mitglied finden Sie eine perfekte Infrastruktur rund ums Mountainbiken und 2 geführte Touren an 6 Tagen pro Woche. Mehr Abwechslung bietet der Hochseilkletterpark für die ganze Familie direkt neben den Lodges. Zahlreiche, glasklare Seen befinden sich in unmittelbarer Nähe.

www.alpenparks.at/haganlodge

©Gerhard Wolkersdorfer