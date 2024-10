Schmerzfrei und leistungsfähiger mit Alpha Cooling ® in Sievering

Erleben Sie die Revolution der Regeneration! Alpha Cooling ® ist bekannt aus RTL, ProSieben und Galileo.

Die weltweit erste professionelle Ganzkörper-Kältetherapie – kein Entkleiden, kein Frieren, einfache und hygienische Anwendung, ohne Nebenwirkungen, steht für Sie in der Sieveringer Straße 30a/EG/Top 1 bereit.

Entdecken Sie die Kraft der Kältetherapie!

Leiden Sie unter: Rückenschmerzen, Rheuma, Arthritis, Nervenschmerzen, Zerrungen, Karpaltunnelsyndrom, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Migräne, Muskelschmerzen, Bluthochdruck, Sportverletzung, geschwächtes Immunsystem, Stimmungsschwankungen oder Stimmungstiefs?

Fühlen Sie sich oft müde und ausgelaugt Diese neuartige Technologie der Kältetherapie bietet Ihnen die Lösung!

Die Funktionsweise der Kältetherapie:

Kältetherapie, auch Kryotherapie genannt, ist eine therapeutische Methode, die kalte Temperaturen nutzt, um Schmerzen zu lindern, Entzündungen zu reduzieren und die Heilung zu fördern. Hier sind die Hauptmechanismen, wie sie funktioniert:

Vasokonstriktion: Die Kälte bewirkt, dass sich die Blutgefäße verengen, was den Blutfluss zu dem betroffenen Bereich reduziert. Dies kann Schwellungen und Entzündungen verringern. Schmerzlinderung: Kälte kann die Schmerzempfindung im Gehirn reduzieren, indem sie die Nervenaktivität senkt und die Schmerzwahrnehmung im Gehirn beeinflusst. Muskelentspannung: Kälte hilft, verspannte Muskeln zu entspannen und die Beweglichkeit zu fördern. Stimulation der Heilung: Bei Verletzungen kann Kältetherapie den Heilungsprozess unterstützen, indem sie die Stoffwechselrate im Gewebe beeinflusst.

Was ist das Besondere an Alpha Cooling ®

Im Gegensatz zu herkömmlichen Anwendungen wie z.B. Kältebädern oder Kältekammern, müssen Sie sich nicht entkleiden und sich „ganz“ extremen Tiefsttemperaturen aussetzen; die Abkühlung der Körpertemperatur geschieht über die Handflächen, die in diesem speziell entwickelten Gerät als „Kältetauscher“ funktionieren. Das zirkulierende Blut wird in 5 Zyklen à 2 Minuten gekühlt, sodass die Kerntemperatur insgesamt um 1,5 °C sinkt und so die physiologischen Effekte der Kryotherapie auf zellulärer Ebene im ganzen Körper in Gang gesetzt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

– Schmerzlinderung: reduzieren Sie Schmerzen effektiv.

– Steigerung des Wohlbefindens: besserer Schlaf, mehr Energie.

– Schnelle Regeneration: helfen Sie ihrem Körper, sich schnell zu erholen.

– Anti Aging : Förderung der generalisierten Durchblutung führt u.a. zu einer Straffung des Unterhautbindegewebes und einem strahlenden Teint Ihrer Haut.

Sind Sie bereit für Ihr neues ICH ?

Testen Sie jetzt kostenlos Ihre erste Kältetherapie-Sitzung und erleben Sie, wie Kälte Ihnen hilft, sich besser zu fühlen.

Terminvereinbarung: 0660 39 33 956

Wir verlosen 3 Behandlungen!