Schönbrunn: Bald startet die beliebte Gartensaison

Am 2.4 ist es so weit: In Schönbrunn öffnen nach den Wintermonaten wieder die Gartenattraktionen: Orangerie- und Kronprinzengarten warten ebenso auf Besucher wie der Irrgarten mit Labyrinth und Labyrinthikon-Spielplatz sowie die Aussichtsterrasse auf der Gloriette.

Ab 2.4. sind die Gartenattraktionen im Schlosspark Schönbrunn wieder geöffnet. Sie laden zum Flanieren, Verweilen und Entspannen ein. Der Orangeriegarten ermöglicht einen Streifzug durch die europäische Gartenkultur, vorbei an exotischen Pflanzen wie Pomeranzen, Ölbäumen und Myrten. Die Orangerie in Schönbrunn zählt neben jener in Versailles zu den größten Orangeriegebäuden der Welt. Mit Hilfe der originalen Kanalfußbodenheizung dient sie bis heute als Winterquartier für exotische und kälteempfindliche Pflanzen, die ab dann wieder im Orangeriegarten entdeckt werden können.

Der Kronprinzengarten war der Privatgarten der Kaiserfamilie. Er fasziniert heute mit besonderen Zitruspflanzen, einem schattigen Laubengang sowie Aussichtspavillon. Irrgarten und Labyrinth bieten wiederum mit Labyrinthikon-Spielplatz Unterhaltung für Groß und Klein! Auch die Aussichtsterrasse auf der Gloriette ist ab 2.4. für Besucher geöffnet. Sie ermöglicht einen einzigartigen Blick über Schönbrunn und Teile Wiens.

Die Kräuter am Weg

Ein besonderes Erlebnis versprechen auch die Wildkräuterwanderungen durch den Schlosspark. Die erste Wanderung findet am 7.4. (Dauer: 2 Stunden) statt. Weitere Termine sind der 28.4., 19. und 26.5., 16. und 23.6., 7.7., 4. und 15.8., 15.9 und 29.9., 5. 10. und 13.10. Abseits der gewohnten Pfade wird den Gästen das uralte Wissen um Heil- und Wirkkräuter vermittelt.

Tickets sind online unter www.imperialtickets.com und ab 2. 4. an der Kassa des Irrgartens erhältlich (Erwachsene € 24,00 / Kinder (6-18 Jahre) € 12,00).

Nähere Informationen und Reservierung sowie Anreisemöglichkeiten unter +43 1 811 13 239, reservierung@schoenbrunn-group.com und www.schoenbrunn.at