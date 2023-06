Andreas Ferner: „Chill amal, Fessor!“

Schon sein halbes Leben lang begeistert Andreas Ferner die Kabarett-Zuseher. Seit 25 Jahren pendelt der gebürtige Wiener und zweifache Familienvater gekonnt zwischen Klassenzimmer und Bühne.

Zu Beginn seiner Kabarettkarriere gab er seine Gags vor einem Publikum in Schulklassengröße zum Besten. Spätestens mit seinem Soloprogramm „Schule, OIDA!“ (2013) gelang Ferner der große Durchbruch. Heute startet er einen Angriff auf die Lachmuskeln vor stets ausverkauften Häusern. Anlässlich eines Vierteljahrhunderts auf der Kabarettbühne und seines im Herbst bevorstehenden Fünfzigers schenkt er sich und seinen Fans gleich zwei Jubiläums-Programme: „Stundenwiederholung („Best of 20 Jahre Bildungskabarett“)“ und „Chill amal, Fessor!“

Aufreger-Themen

Fern jeder „political correctness“ behandelt Österreichs lustigster Lehrer, Andreas Ferner, in seinem neuen Programm die großen Aufreger-Themen unserer Zeit, des Schulbetriebes und seines Lebens. Scharf wie Chilli sind die Pointen, ibizamäßig entlarvend der allgemeine Bildungsbefund, herzzerreißend komisch die Stories aus Schule und Leben.

Kardashian-Po-Doubles & Insta-Influencer

Zum Chillen bleibt ihm und seinem Publikum dabei aber wenig Zeit, wobei das Ferner spätestens nach dem nächsten Elternsprechtag guttun würde. In der Oberstufe der österreichischen Kabarettisten angekommen, kämpft Ferner gegen die Unbildung von Kardashian-Po-Doubles und Insta-Influencern, die doch besser im Unterricht aufgepasst hätten.

Ferners neues Programm „Chill amal, Fessor!“ bringt das Augenzwinkern, das in der Schul- und Bildungsdiskussion viel zu oft fehlt. Ein Besuch der Doppelstunde in Lachübungen sollte dieses Jahr definitiv am Stundenplan stehen!

