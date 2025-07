Aperitivo, Musik & Festival-Feeling: Exklusives Aperol-Spritz-Sommerpaket gewinnen!

Sommer in Wien – das heißt: laue Abende, gute Musik und spontane Begegnungen unter freiem Himmel.

Genau dafür sorgt Aperol heuer beim 35. Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz von 28. Juni bis 31. August 2025: Mit dem neuen Live-Musikformat FILM FESTIVAL SOUNDS presented by Aperol bringt die Kultmarke italienisches Lebensgefühl direkt ins Herz der Stadt.

Musik, Drinks und gute Vibes

Im Rahmen des Festivals lädt die Aperol Spritz Piazza immer am Donnerstag und Samstag, jeweils von 17.00 bis 23.00 Uhr zu coolen Golden Hour Music Sessions mit DJs aus der Radioshow ENERGY EXTRAVADANCE von Radio ENERGY ÖSTERREICH, freitags zur Afterwork-Reihe Boho Beats sowie jeden Donnerstag, um 18.30 Uhr, zu Live-Konzerten von Rising Music Talents in Kooperation mit oeticket. Und das Highlight: ein Gratis-Konzert am 24. Juli 2025, um 19.00 Uhr, von KAMRAD, einem der spannendsten Pop-Acts Europas.

Perfekt gestylt für die Golden Hour

Für das passende Festival-Outfit sorgt eine limitierte Capsule Collection des Wiener Labels „Nullkommasiebenprozent“ (NKSP) – eine stilvolle Hommage an Wiener Jugendstil, Golden Hour und Aperitivo-Vibes.

GEWINNE JETZT!

Wer sich diese Highlights nicht entgehen lassen möchte, hat jetzt die Chance auf das passende Summer-Kit für unvergessliche Golden-Hour-Momente!

Zu gewinnen gibt es ein exklusives Aperol-Spritz-Sommerpaket mit Goodies wie einer stylischen Drybag, sowie ein T-Shirt und eine Bauchtasche aus der limitierten Capsule Collection des Wiener Labels „NKSP” und für den perfekten Golden-Hour-Moment: fünf Voucher für Aperol-Spritz auf der Aperol Spritz Piazza beim Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz für Dich und Deine Freund:innen.



Dieses Paket liefert das perfekte Set-up für Deinen Sommer: coole Sounds, Spritz-Momente und ein Lebensgefühl irgendwo zwischen Golden Hour und Aperitivo-Time.



Jetzt mitmachen und gewinnen – für echte Golden-Hour-Momente mit Aperol Spritz: l’unico, per tutti.