Urlaubsfeeling am Rathausplatz bei der Aperol Spritz Piazza

Von 29. Juni bis 1. September lädt die Aperol Spritz Piazza beim Film Festival auf dem Rathausplatz zum musikalischen Get-together und bringt mit erfrischenden Sommerdrinks Italo Vibes nach Wien.

Anzeige

Neben regelmäßigen DJ-Sets überrascht Aperol dieses Jahr auch mit Live-Auftritten von österreichischen Newcomer und dem deutschen Sänger KAMRAD.

Summer Sounds und unvergessliche Momente

Wenn die Abende länger werden und die Temperaturen steigen, ist es Zeit für unvergessliche Momente und vor allem Summer Sounds mit guten Drinks. In Wien kommen Musik-Fans diesen Sommer voll auf ihre Kosten. Im Rahmen des Wiener Film Festivals öffnet Aperol wieder die Aperol Spritz Piazza. Vis-à-vis vom Burgtheater trifft Musik auf Genuss und schafft Momente, die in Erinnerung bleiben. Die einzigartige Location zieht sowohl Musikliebhaber als auch Genießer an, um bei sommerlichen Drinks gemeinsame Musik-Momente zu erleben. In entspannter Atmosphäre mit einem Aperol Spritz in der Hand, kann man mit Freunden Sommer in vollen Zügen genießen.

Tägliche Öffnungszeiten und musikalische Highlights

Die Aperol Spritz Piazza am Film Festival auf dem Rathausplatz ist täglich ab 11 Uhr geöffnet und lädt zum entspannten Beisammensein ein. Ob direkt vor dem offiziellen Programm oder tagsüber – garantiert sind gute Stimmung, großartige Musik und köstliche Drinks. Neben den regelmäßigen DJ-Sets von Montag bis Samstag, überrascht Aperol mit Live-Acts. Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher am 18. Juli 2024, wenn Kamrad die Bühne betritt.

Aperol SUNday Vibes: Bühne für Nachwuchstalente

In Kooperation mit dem Bandsupport-Projekt von oeticket veranstaltet Aperol in diesem Jahr erstmals die Aperol SUNday Vibes und gibt damit Nachwuchstalenten eine Bühne. An den folgenden Sonntagen, dem 28. Juli (Karamell Karma, KTEE, Matho) und dem 1. September 2024 (Phiora, Fallin‘ Astronauts, Ivery) präsentieren österreichische Musiker ihr Können und sorgen für frischen Wind auf der Aperol Spritz Piazza.

Gewinnspiel: Aperol Sommer Box

Bereit für unvergessliche Momente und Summer Sounds mit guten Drinks? Mit ein bisschen Glück gewinnst du eine Aperol Sommer Box inklusive 4x Getränkevouchers für Aperol Spritz Drinks bei der Aperol Spritz Piazza.

Das Gewinnspiel richtet sich an in Österreich lebende Personen ab 18 Jahren. Verantwortungsvoller Genuss ab 18 Jahren.