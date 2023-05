"Arielle" will Wiener Kinopublikum verzaubern

„Arielle, die Meerjungfrau“ erzählt die weltberühmte Geschichte einer temperamentvollen und neugierigen Meerjungfrau mit grenzenloser Sehnsucht nach Abenteuern. Am 25. Mai startet das neue Disney-Abenteuer in den Wiener Kinos.

Arielle, die jüngste und eigenwilligste Tochter von König Triton sehnt sich danach, mehr über die weite Welt jenseits des Meeres zu erfahren und verliebt sich bei einem Besuch an der Oberfläche in den attraktiven Prinz Erik. Obwohl Meerjungfrauen der Umgang mit Menschen verboten ist, kann Arielle nicht anders als ihrem Herzen zu folgen und geht einen Pakt mit der hinterlistigen Meerhexe Ursula ein.

Halle Bailey verkörpert die Meerjungfrau

Sängerin und Schauspielerin Halle Bailey („Grown-ish") verkörpert die Hauptrolle der Arielle. Prinz Erik wird von Jonah Hauer-King („Die unglaublichen Abenteuer von Bella") gespielt. Noma Dumezweni („Mary Poppins' Rückkehr") spielt Königin Selina und Art Malik ist als Sir Grimsby zu erleben. Oscar-Preisträger Javier Bardem („No Country for Old Men") wird in der Rolle des König Triton zu sehen sein.