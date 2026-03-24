Ob Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Seniorinnen und Senioren: Beim ASKÖ WAT Wien stehen zahlreiche Sportangebote zur Auswahl. Von klassischen Fitnesskursen über Gesundheitssport bis hin zu abwechslungsreichen Bewegungsprogrammen ist für jede und jeden etwas dabei. Auch Einsteigerinnen und Einsteiger sind herzlich willkommen.

Professionelle Unterstützung

Die qualifizierten Übungsleiterinnen und Übungsleiter begleiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei ihren sportlichen Aktivitäten. Dabei stehen nicht nur Trainingserfolge im Fokus, sondern auch die Freude an der Bewegung. Gemeinsam in der Gruppe fällt es oft leichter, dranzubleiben und neue Ziele zu erreichen.

Jetzt Gutschein gewinnen

Wer selbst aktiv werden möchte, hat jetzt die Chance auf einen sportlichen Start ins nächste Jahr: Wir verlosen einen Gutschein für das Sportangebotssemester 2026/2027!