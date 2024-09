Urlaub im Lifestylehotel AVIVA****s make friends gewinnen!

Gewinnen Sie einen Freunde*innen Urlaub (2 Nächte) für Zwei inkl. Halbpension plus und Aktiv- & Entertainmentprogramm im Hotel AVIVA****s make friends im Mühlviertel in Oberösterreich.

Sie wollen mit Ihrem besten Freund oder Ihrer besten Freundin einmal so richtig entspannen und Spaß haben? Dann ab ins AVIVA! Gemeinsam essen an großen Kommunikationstischen, bei einem umfangreichen täglichen Aktiv-, Sport- und Entertainmentprogramm viel unternehmen, bei mehr als 100 Sportthementage (Bsp. Yoga Tage, Wandertage, Mountainbike, Skitage, …) und bei vielen Events (Beach Party, White Night, House Weekend, …) dabei sein.

Urlaub ohne Paare und ohne Kinder, dafür erlebnisreiche Sporttage für Körper, Geist und Seele, im Leading SPA Wellnessbereich mit atemberaubendem Blick auf die Alpen entspannen, gemeinsam an großen Kommunikationstischen essen, feiern in der Disco und der AVIVA Alm, Bier brauen in der eigenen Brau Boutique, entspannen am Kraftplatz, verwöhnen lassen oder einfach Zeit für sich haben inmitten der Mühlviertler Hügellandschaft.

Mehr Informationen unter: www.hotel-aviva.at