Sie wollen mit Ihrem besten Freund oder Ihrer besten Freundin einmal so richtig entspannen und Spaß haben? Dann ab ins AVIVA! Gemeinsam essen an großen Kommunikationstischen, bei einem umfangreichen täglichen Aktiv-, Sport- und Entertainmentprogramm viel unternehmen, bei verschiedensten Sportthementagen (Bsp. Yoga Tage, Wandertage, Mountainbike, Skitage, …) und bei vielen Events (Beach Party, White Night, House Weekend, …) dabei sein.

Urlaub garantiert ohne Paare und ohne Kinder, dafür erlebnisreiche Sporttage für Körper, Geist und Seele, im Leading SPA Wellnessbereich mit atemberaubendem Blick auf die Alpen entspannen, feiern in der Disco und der AVIVA Alm, Bier brauen in der eigenen Brau Boutique, entspannen am Kraftplatz, verwöhnen lassen oder einfach Zeit für sich haben inmitten der Mühlviertler Hügellandschaft.

Mehr Informationen unter: www.hotel-aviva.at

Gewinnspiel

Wir verlosen einen Freund:innenurlaub (3 Tage / 2 Nächte) für 2 Personen inkl. Halbpension PLUS im Hotel AVIVA****s make friends!

Der Gutschein ist von Anfang März 2026 bis Ende März 2027 gültig (ausgenommen Ostern, Events, Weihnachten & Silvester). Unterbringung im AVIVA Sky. Nicht für Paare und Kinder einlösbar. Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.