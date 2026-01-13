Die Besonderheit des Stücks: Die Originalstimme von Freddie Mercury verschmilzt mit zeitloser Queen-Musik und Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart zu einem elektrisierenden Gesamtkunstwerk. Seit über 30 Jahren begeistert die Produktion weltweit – nun können auch Wienerinnen und Wiener dieses außergewöhnliche Erlebnis live sehen.

Hommage an Freddie Mercury und Jorge Donn

Maurice Béjart widmete das Ballett Mitte der 1990er-Jahre zwei früh verstorbenen Künstlern: Queen-Legende Freddie Mercury und dem Tänzer Jorge Donn. Entstanden ist eine Choreografie, die klassische Balletttechnik mit kraftvoller, moderner Bewegungssprache verbindet. Zu hören sind ikonische Queen-Songs – darunter Live-Mitschnitte des berühmten Wembley-Konzerts 1986.

„‘Ballet for Life‘ ist mehr als ein Ballett – es ist eine Feier des Lebens“, betont Julien Favreau, künstlerischer Leiter des Béjart Ballet Lausanne.

Versace auf der Bühne: Mode, die bewegt

Ein echter Hingucker sind die Kostüme von Modelegende Gianni Versace. Markante Farben, mutige Schnitte und kunstvolle Details machen die Produktion auch optisch zu einem Erlebnis, das weit über klassisches Ballett hinausgeht. Mode, Musik und Tanz verschmelzen hier zu einer spektakulären Bühnensprache.

Ein Abend für alle Generationen

Ob eingefleischte Ballettfans oder Queen-Liebhaber – „Ballet for Life“ zieht seit Jahrzehnten ein breites Publikum in seinen Bann. Das Werk thematisiert Lebensfreude, Verlust und Hoffnung und spricht damit Menschen jeden Alters an.

Termine in Wien

Wiener Stadthalle, Halle F

Fr., 30. Jänner 2026, 19:30 Uhr

Sa., 31. Jänner 2026, 14:30 Uhr

Sa., 31. Jänner 2026, 19:30 Uhr

So., 1. Februar 2026, 17:00 Uhr

Tickets gibt es über die Wiener Stadthalle, wien-ticket.at, oeticket.com sowie weitere Vorverkaufsstellen.

Gewinnspiel: Wir verlosen 5 × 2 Karten!

Das Wiener Bezirksblatt vergibt 5 x 2 Tickets für die Vorstellung am 1. Februar 2026. Mitmachen lohnt sich – und vielleicht erleben Sie Freddie Mercurys Stimme, Versaces Designs und Béjarts Tanzkunst bald live in der Stadthalle!