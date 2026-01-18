Die Show lässt Michael Jacksons unvergleichliche Karriere in spektakulären Bildern, mitreißenden Choreografien und 20 seiner größten Hits erneut aufleben. Von „Billie Jean“ über „Thriller“ bis hin zu „Beat It“ – hier bleibt kein Fan-Herz unberührt.

Vom Premieren-Hype zur Kultshow

Schon bei der Welturaufführung 2018 in Berlin sorgte die Produktion für Gänsehaut. Jermaine Jackson selbst zeigte sich begeistert: „Eine der besten Michael-Jackson-Shows, die ich jemals gesehen habe“, schwärmte er damals. Die „Berliner Morgenpost“ legte noch nach:

„Es scheint fast so, als sei der King of Pop wieder auferstanden.“

Die Folge: Rekordtourneen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, über 250 restlos ausverkaufte Vorstellungen und rund 250.000 begeisterte Zuseher. Erst die Corona-Pandemie stoppte die Erfolgswelle im Frühjahr 2020 – doch nun kehrt der Mythos zurück.

Garth Field: Der Mann, der Michael zurück auf die Bühne bringt

Einen besonderen Blick verdient der neue Hauptdarsteller Garth Field, geboren 1993 in Kapstadt. Was als Grundschulchor begann, entwickelte sich zu einer internationalen Künstlerkarriere: Ausbildungen in Jazz, Step, Modern Dance und Hip-Hop, Auszeichnungen in London, Engagements in Spanien – und schließlich die Hauptrolle in mehreren Tribute-Shows.

2015 kam der Durchbruch mit „This Is It – A Tribute to Michael Jackson“, später folgte der Sprung in die „HIStory Show“. Produzent Oliver Forster zeigt sich überzeugt: „Garth besitzt die seltene Kombination aus Gesang, Tanz, Ausstrahlung und dem unbedingten Ehrgeiz, dieser Rolle gerecht zu werden.“

In Wien wird Field die Rolle alternierend mit Dantanio Goodmann übernehmen – jener Künstler, der schon 2018–2020 als „bester Michael-Jackson-Darsteller seit Michael Jackson“ gehandelt wurde.

Auszeichnung und Weltrekord im Gepäck

Die Show selbst bringt beeindruckende Erfolge mit: 2018 verlieh Jermaine Jackson der Produktion quasi den „Ritterschlag“. Und schon am Vortag der Berlin-Premiere gelang der Eintrag ins Rekordbuch: Gemeinsam mit Detlef Soost tanzten 261 Teilnehmer die größte Michael-Jackson-Choreografie-Stunde der Welt.

Für Soost, seit Jahrzehnten Fixstern der Tanz- und TV-Szene, war das Projekt pure Herzenssache: „Mit zwölf Jahren bin ich Michael-Jackson-Fan geworden – dass ich heute Teil dieses kreativen Teams bin, bedeutet mir unglaublich viel.“

Info: Termin & Tickets

Wann? 16. Februar 2026, 20 Uhr

Wo? Wiener Stadthalle F

Tickets & Infos: www.beat-it-show.com

