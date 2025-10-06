Der Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) macht mit der Kampagne „Boomer willkommen!“ auf charmante Weise auf die Vorteile einer Mitgliedschaft aufmerksam. Seniorinnen und Senioren sind eingeladen, Teil der großen PVÖ-Gemeinschaft zu werden. Neben politischer Interessenvertretung bietet der Verband ein breites Freizeit-, Kultur- und Serviceangebot. Ideal für alle, die aktiv, lange gesund bleiben und ihre Hobbys im „Unruhestand“ mit Gleichgesinnten teilen möchten.

Sie sind frisch in Pension oder stehen kurz davor? Vielleicht möchten Sie neue Freundschaften schließen, spannende Freizeitangebote mit Gleichgesinnten entdecken oder einfach das Leben nach dem Berufsleben in vollen Zügen beim Reisen genießen? Dann ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, Neues auszuprobieren und Mitglied im Pensionistenverband Österreichs (PVÖ) zu werden. Dass alle Menschen in der großen Gemeinschaft des PVÖ willkommen sind, macht auch die neue Kampagne „Boomer willkommen!“ deutlich – mit entzückenden Kinder- und Babyfotos bestehender Mitglieder.

Starke Gemeinschaft für alle ab 55 plus

Mit über 280.000 Mitgliedern und 1.600 Ortsgruppen und Bezirksorganisationen in fast allen Gemeinden Österreichs und natürlich in Wien ist der PVÖ eine der größten Interessenvertretungen der Generation 55+.

„Der PVÖ ist für die ältere Generation da! Als starke Interessenvertretung und große Gemeinschaft, in der niemand alleine bleibt!“

PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer, MBA

Der Verband verbindet Menschen, bietet Mitgliedern mit seinem Vorteilsklub Angebote im Bereich Kultur, Sport und Freizeit, bei spannenden Reisen mit dem hauseigenen Reisebüro SeniorenReisen und unterstützt mit wertvollem Service und Top-Beratung durch Experten. Menschen ab der Lebensmitte aktiv, informiert und gut vernetzt bleiben.

Interessenvertretung mit Erfolgsgeschichte

Seit 76 Jahren setzt sich der PVÖ erfolgreich für die Rechte der älteren Generation ein und kämpft als deren laute Stimme: zum Beispiel für Pensionserhöhungen, die Abschaffung des Pflegeregresses oder gegen Altersdiskriminierung. „Wir fordern, dass allen Pensionist:innen die Teuerung voll abgegolten wird und haben dafür auch kürzlich vor dem Parlament protestiert!“, so Gerstorfer. Auch bei alltäglichen Herausforderungen wie die Durchsetzung von Rabattaktionen im Handel oder von kostenlosen Impfungen für Senioren steht der Pensionistenverband Österreichs seinen Mitgliedern immer wieder aktiv und tatenreich zur Seite.

Selbst aktiv werden und mithelfen

Wer sich in der Pension sinnvoll engagieren möchte, findet beim PVÖ viele Möglichkeiten, auch selbst aktiv zu werden. Zum Beispiel:

Verantwortung in einer Ortsgruppe oder Bezirksorganisation übernehmen

In der Sozialberatung (zu Pension, Pflege, Versicherung)

Organisatorische Unterstützung bei Veranstaltungen oder Reisen

Weitergabe von Wissen und Erfahrung im IT- oder Sprachbereich

Jeder ehrenamtliche Einsatz und profundes Wissen werden im Pensionistenverband Österreichs geschätzt. Eine Aufgabe, die flexibel und vielseitig ist, das eigene Leben bereichert und die große PVÖ-Gemeinschaft stärkt.

Mitglied werden und Vorteile nutzen

Mit nur 30 Euro pro Jahr kann man als Mitglied von den vielen Vorteilen innerhalb des Pensionistenverbandes profitieren: spannende Gratis-Vorträge sowie persönliche, kostenlose Beratung durch Experten, ermäßigte Bildungsprogramme, exklusive Freizeit-, Sport-, Reise- und Kulturangebote, attraktive Gewinnspiele und Vorteilsangebote von PVÖ-Partnern und immer top-informiert über pvoe.at und durch das Mitgliedermagazin UG – Unsere Generation. Ganz nach dem Motto „Gemeinsam statt einsam”, denn zusammen lässt sich die Pension erst richtig gut genießen.

