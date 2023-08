Berührende Bilderwelten beim Festival La Gacilly Baden

Aufnahmen der besten Fotograf*innen der Welt – darunter Steve McCurry (Foto) – sind beim Festival La Gacilly-Baden Photo in einer sieben Kilometer langen Open-Air-Galerie zu sehen. Seit seiner Gründung ist es dem Festival ein Anliegen, die Schönheit der Natur abzubilden, aber auch zu betonen, wie wichtig es ist, sie zu schützen.

Vielfalt

5 Ausstellungen widmen sich verschiedensten Aspekten der Beziehung zwischen den Menschen und ihrer Umwelt. Ausgehend vom Besucherzentrum am Brusattiplatz erstreckt sich das Festival, aufgeteilt in eine Garten-Route und eine Stadt-Route, über 7 Kilometer Länge. Eingebettet in den öffentlichen Raum sind rund 1.500 Fotografien im Großformat der weltbesten Fotografinnen und Fotografen zu sehen. Der Eintritt ist frei.

INFO

Bis 15. 10. 23

2500 Baden

festival-lagacilly-baden.photo