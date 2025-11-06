Die Josefstadt ist zwar der kleinste Bezirk Wiens, aber trotzdem reich an vielfältigen Unternehmen. Davon konnte man sich bei der Verleihung der Bezirks Business und Medical Awards überzeugen – die auch heuer wieder vom Wiener Bezirksblatt in Zusammenarbeit mit der Wiener Wirtschaftskammer, der Volksbank und W24 initiiert wurden.

“Wir wissen um die Qualität der Betriebe, es gibt viele familiäre Betriebe – und alle sind fußläufig erreichbar”, erklärt Bezirksvorsteher Martin Fabisch, was die Unternehmen in der Josefstadt so besonders macht. Auch Judith Edelmann von der WKW schätzt die Grätzlbildung im Bezirk sehr und dass sich die Wirtschaftstreibenden untereinander kennen und vernetzen.

Pointen & Trophäen

Gestartet wurde der Abend mit der Vergabe der Medical Awards – und einem Lacher. Auf die Frage des Moderators Martin Patak, ob er den Preisträger und Schönheitschirurgen Dr. Daniel Lutfi persönlich kenne, antwortete Bezirkschef Fabisch schlagfertig: “Schau ich so aus?”. Allen Grund zum Lachen hatten aber auch die Gewinner:innen der Klein-, Mittel- und Großbetriebe, die eine der begehrten Trophäen mit nachhause nehmen durften. Darunter bereits bekannte Gesichter wie Heidemarie und Michael Heinz von “Spielwaren Heinz”, Sonja Thau von “Body & Soul Harmony” oder Martin und Manuela Ploner von “Optiker Ploner”, die schon in den vergangenen Jahren eine Auszeichnung mit nachhause nehmen durften. Ein Zeichen großer und beständiger Kundenzufriedenheit!

Neue Kategorie

Heuer erstmals vergeben wurde der Award für Barrierefreiheit. Dadurch sollen Unternehmer:innen dazu angeregt werden, Barrierefreiheit in Zukunft in ihren Betrieben mitzudenken, erklärt ÖZIV-Präsident Rudolf Kravanja. Über den Preis freuen durfte sich das “Vienna English Theatre”.

Die Gewinner:innen

Bezirks Medical Award

Dr. Daniel Lutfi

Dr. Martin Jurek

Dr. Privatklinik Confraternität

Bezirks Barrierefreiheit Award

Vienna English Theatre

Bezirks Business Award

Kleinbetriebe

1. Platz: Foto Bayerl

2. Platz: Body & Soul Harmony

3. Platz: Optiker Ploner

Mittelbetriebe

1. Platz: Spielwaren Heinz

2. Platz: Tanzschule Rueff

3. Platz: beef & glory

Großbetriebe

1. Platz: Kinderfreunde

2. Platz: Theater in der Josefstadt

3. Platz: Immo 360° GmbH

©Stefan Burghart