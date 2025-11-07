Full House in der Bezirksvorstehung Neubau – und beste Stimmung: Bei den Bezirks Business und Medical Awards kamen die Wirtschaftsreibenden aus dem Siebten zusammen, um die begehrten Trophäen in den Kategorien Medizin, Klein-, Mittel- und Großbetriebe entgegenzunehmen. Initiiert wurde die Preisverleihung vom Wiener Bezirksblatt in Kooperation mit der Wiener Wirtschaftskammer, der Volksbank und W24. Bezirksvorsteher Markus Reiter bedankte sich in seinen einleitenden Worten für die Initiative, die den 7. Bezirk als attraktiven Wirtschaftsstandort in den Mittelpunkt stellt. Außerdem betonte er, wie wichtig das Miteinander im Bezirk ist und man nur gemeinsam durch herausfordernde Zeiten kommen kann. Auch Markus Frömmel von der WKW zeigte sich dankbar für das gut funktionierende Netzwerk.
Kreative Köpfe
Dass Neubau ein kultureller Bezirk ist, ist durchaus bekannt – und spiegelt sich in den Auszeichnungen des Leopold Museums, Volkstheaters und der Sommernachtskomödie Rosenburg, die ihren Sitz in Neubau hat, wider. Aber auch die Angebote der anderen Betriebe sind durchaus kreativ: So hat der “Daniel Düsentrieb” des Bezirks, Thomas Eichenauer, ein unterirdisches Bewässerungssystem erfunden, das bei “Lite-Soil” vertrieben wird, bei “Dessous Avenue” gibt es BHs bis zur Konfektionsgröße R und “Kastl & Reiter” sind absolute Nähprofis.
Neue Kategorie
Erstmals vergeben wurde heuer der Award für Barrierefreiheit. Mit Hilfe dieser Auszeichnung möchte ÖZIV-Präsident Rudolf Kravanja die Unternehmer:innen dafür sensibilisieren, barrierefreie Zugänge künftig miteinzuplanen. Über den Preis freuen durfte sich das Kaufhaus “Gerngross”.
Die Gewinner:innen
Bezirks Medical Award
Dr. Miodrag Ognjanovic, MIOMED
Babenberger Apotheke
Ordination Dr. Klaus Mayerhofer
Bezirks Barrierefreiheit Award
Gerngross
Bezirks Business Award
Kleinbetriebe
1. Platz: Dessous Avenue
2. Platz: Lite-Soil
3. Platz: Kastl + Reiter
Mittelbetriebe
1. Platz: Reider GWH Installationen
2. Platz: Sommernachtskomödie Rosenburg
3. Platz: Bergspezl
Großbetriebe
1. Platz: Volkstheater
2. Platz: Wiener Hilfswerk
3. Platz: Leopold Museum
©Stefan Burghart