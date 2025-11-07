Full House in der Bezirksvorstehung Neubau – und beste Stimmung: Bei den Bezirks Business und Medical Awards kamen die Wirtschaftsreibenden aus dem Siebten zusammen, um die begehrten Trophäen in den Kategorien Medizin, Klein-, Mittel- und Großbetriebe entgegenzunehmen. Initiiert wurde die Preisverleihung vom Wiener Bezirksblatt in Kooperation mit der Wiener Wirtschaftskammer, der Volksbank und W24. Bezirksvorsteher Markus Reiter bedankte sich in seinen einleitenden Worten für die Initiative, die den 7. Bezirk als attraktiven Wirtschaftsstandort in den Mittelpunkt stellt. Außerdem betonte er, wie wichtig das Miteinander im Bezirk ist und man nur gemeinsam durch herausfordernde Zeiten kommen kann. Auch Markus Frömmel von der WKW zeigte sich dankbar für das gut funktionierende Netzwerk.

Kreative Köpfe

Dass Neubau ein kultureller Bezirk ist, ist durchaus bekannt – und spiegelt sich in den Auszeichnungen des Leopold Museums, Volkstheaters und der Sommernachtskomödie Rosenburg, die ihren Sitz in Neubau hat, wider. Aber auch die Angebote der anderen Betriebe sind durchaus kreativ: So hat der “Daniel Düsentrieb” des Bezirks, Thomas Eichenauer, ein unterirdisches Bewässerungssystem erfunden, das bei “Lite-Soil” vertrieben wird, bei “Dessous Avenue” gibt es BHs bis zur Konfektionsgröße R und “Kastl & Reiter” sind absolute Nähprofis.

Neue Kategorie

Erstmals vergeben wurde heuer der Award für Barrierefreiheit. Mit Hilfe dieser Auszeichnung möchte ÖZIV-Präsident Rudolf Kravanja die Unternehmer:innen dafür sensibilisieren, barrierefreie Zugänge künftig miteinzuplanen. Über den Preis freuen durfte sich das Kaufhaus “Gerngross”.

Die Gewinner:innen

Bezirks Medical Award

Dr. Miodrag Ognjanovic, MIOMED

Babenberger Apotheke

Ordination Dr. Klaus Mayerhofer

Bezirks Barrierefreiheit Award

Gerngross

Bezirks Business Award

Kleinbetriebe

1. Platz: Dessous Avenue

2. Platz: Lite-Soil

3. Platz: Kastl + Reiter

Mittelbetriebe

1. Platz: Reider GWH Installationen

2. Platz: Sommernachtskomödie Rosenburg

3. Platz: Bergspezl

Großbetriebe

1. Platz: Volkstheater

2. Platz: Wiener Hilfswerk

3. Platz: Leopold Museum

©Stefan Burghart