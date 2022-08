Darauf haben viele Menschen schon lange gewartet: „Billy the Clip®“ ist ein einzigartiger smarter Flaschenverschluss, der sich selbständig öffnet und schließt. Er ermöglicht unbeschwerten Trinkgenuss direkt aus der Flasche und schützt dabei nicht nur vor lästigen und manchmal gefährlichen Insekten, sondern verhindert auch Verwechslungen. Auf praktisch jede gängige Getränkeflasche passend, macht „Billy the Clip®“ die Erfrischung bei Outdooraktivitäten zum ungestörten Vergnügen.

Die Funktionsweise ist einfach: den Verschluss an eine beliebige Getränkeflasche aus Glas oder PET clippen, die Flasche zum Mund führen – und schon öffnet sich die Abdeckung selbständig und schließt sich beim Absetzen wieder. Billy the Clip® ist so konstruiert, dass der Deckel automatisch aufgeht, wenn man die Flasche neigt und automatisch schließt, wenn die Flasche wieder aufrecht steht.

Billy the Clip® ist in zahlreichen verschiedenen Farben erhältlich und gut bedruckbar, ein Durcheinander der Flaschen bei der ausgelassenen Gartenparty oder dem fröhlichen Umtrunk auf der Terrasse gehört damit der Vergangenheit an. Alle Interessenten können den smarten Flaschenverschluss in 5er-Packungen und unterschiedlichen Farben zum Preis von 16,99 Euro ab sofort via Amazon erwerben. Der patentierte Flaschenverschluss überzeugt aber auch als innovatives Giveaway ebenso wie als cleverer Markenbotschafter und wirkungsvoller Werbeträger. Als Zielgruppen sehen die Hersteller daher nicht zuletzt auch die Getränkeindustrie sowie Unternehmen, Gemeinden, Vereine und die Werbemittelbranche.

Billy the Clip® wurde in Österreich designed und wird in verlängerter Werkbank auch in Österreich produziert, die Gesellschaft ist in der Wiener Lindengasse beheimatet. Selbstverständlich verfügt das Produkt über die entsprechenden Lebensmittelprüf-Zertifikate, durch die fest verankerte Metallkugel ist es auch für Kinder völlig ungefährlich.

Link zu weiteren Informationen: www.billytheclip.com und billytheclip.com/info

