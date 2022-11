Gewinn: Ein Monat gratis Fitness mit bodi.zone

Bodi.zone ist nichts anderes als das Fitnessstudio für die eigenen vier Wände. Ex-Judo-Profi Marcel Ott hat eine Fitness-Website für nahezu jede Altersgruppe entwickelt. Wer sich auspowern will ist bei bodi.zone ebenso richtig wie alle, die gezielte Trainings für Rücken oder sonstige Körperpartien machen wollen. „Wir versprechen nicht, dass jeder in zwei Wochen seinen Traum-Body bekommt, aber wir bieten seriöse Inhalte, extrem geile Technik und bieten ein wirkliches Coaching und gute Kontrolle für unsere Mitglieder an“, erklärt Marcel Ott.



Der ehemalige Judo-Profi bringt ebenso wie sein Team jede Menge Erfahrung mit ein und ist auch Testimonial für diverse Videos. Ebenso wie Olympionik Dominik Distelberger, der aus bodi.zone-Mitgliedern perfekte Läufer macht, oder wie Dancing-Star-Profi Vesela Dimova und ORF-Moderator Norbert Oberhauser. Wichtig ist bei bodi.zone, dass keine leeren Versprechungen gemacht werden, Übungen für jeden Typen machbar sind und dass die Übungsausführung korrekt passiert – dabei hilft die Controll-Zone.



Wer es übrigens ganz genau wissen will, bekommt auf Wunsch auch direkt Tipps von Profis oder Einzelcoachings.

Einfach mal reinschnuppern, und bodi.zone testen unter bodi.zone

