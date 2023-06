BODYMINDSET: Im Eiltempo zur Bikinifigur

Der Sommer naht in grossen Schritten. Freibad und Strandurlaub stehen vor der Tür. Wenn die Figur für den Sommer noch nicht bereit ist, schafft Bilal Heinrich mit BODYMINDSET – auch innerhalb weniger Wochen – Abhilfe.

Mit seiner einzigartigen Kombination aus hochentwickelter Technik, individueller Abstimmung auf die jeweiligen Bedürfnisse, persönlicher Beratung, Energetik und dem nötigen Push zum richtigen Zeitpunkt begeistert der langjährige diplomierte Health & Personal Trainer bei BODYMINDSET am Franz-Josefs-Kai 17 seine Klienten.

Fett ade, Muskeln hallo!

Mithilfe von Ultraschall, Stromimpulsen und Wärme geht es den Fettzellen an den Kragen. Während der Behandlung werden die Fettzellen durch den Ultraschall geöffnet und geleert, Giftstoffe und Wasser treten aus. Die Fettzellen sind dadurch im Umfang verkleinert – diesen Soforteffekt kann man direkt nach der Behandlung in Zentimeter messen. Darüber hinaus werden mittels Elektro-Muskel-Stimulation Muskeln aufgebaut und das Gewebe gestrafft. Cellulite-Reduktion gibts als Zusatzeffekt mit dazu.

Abnehmen im Liegen

All das findet in einer einzigen Anwendung bequem im Liegen statt, man spürt lediglich die Wärme und das Kribbeln. Beides ist in der Intensität steuerbar, individuell abgestimmt auf das jeweilige Empfinden. So kann man während der Behandlung einfach die Augen schliessen und den Alltag hinter sich lassen.

Fettstoffwechsel und Entgiftung

In den 24 Stunden nach der Behandlung ist der Fettstoffwechsel intensiv angeregt. In dieser Zeit werden die zuvor freigesetzten Giftstoffe und Wasser über das Lymphsystem ausgeschieden. Um den Körper dabei optimal zu unterstützen und ein nachhaltiges Ergebnis zu erzielen, wird für diese 24 Stunden kohlehydratarme Ernährung empfohlen.

BODYMINDSET is everything

Bilal Heinrich

Franz-Josefs-Kai 17, 1010 Wien

www.bodymindset.at

