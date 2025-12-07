Seit Jahrzehnten sind die Bolschoi Don Kosaken ein musiak der Vorweihnachtszeit. Ihre Stimmen – vom tiefen Basso profundo bis zum hohen Falsett – verströmen Wärme, Sehnsucht und spirituelle Tiefe. Mit Advent- und Weihnachtsliedern sowie Volksmelodien aus Ost und West schaffen sie musikalische Momente der Hoffnung und Zusammengehörigkeit. 2025 stehen drei Termine an, die Kulturliebhaber nicht verpassen sollten.

Klangzauber zwischen Ost und West

Die Bolschoi Don Kosaken sind ein Männerchor aus Opernsolisten, der die Kunst des kosakischen Chorgesangs seit 1921 pflegt. Mit tiefen Bässen, hohen Falsettstimmen und klarer Klangbalance präsentieren sie sakrale russische und ukrainische Gesänge, mystische Orthodoxie und Volkslieder voller Lebensfreude. Unter der Leitung von Prof. Petja Houdjakov wird Musik zur Brücke zwischen Ost und West und die Darbietung ein Zeichen für Frieden, Versöhnung und Gemeinschaft.

Houdjakov selbst stammt aus einer alten Kosakenfamilie aus Rostov am Don.Seine tänzerische Begabung zeigte sich schon in früher Jugend und er trat in Sofia, Dresden, Wien und St. Petersburg auf. Neben dem oft akrobatischen russischen Volkstanz und dem klassischen Repertoire war seine große Stärke der Stepptanz, wovon sich die Besucher heute noch überzeugen können. Seinem Fingerspitzengefühl ist es zu verdanken, dass er das Maximum aus den vielen verschiedenen Künstlerpersönlichkeiten herausholt.

Ein musikalisches Geschenk

Zur Weihnachtszeit werden internationale Weihnachtslieder im Repertoire des Chores ergänzt, eine hörenswerte Verbindung von Tradition und der Kraft der Menschlichkeit. Wer dem Alltag entfliehen möchte, wird von den Bolschoi Don Kosaken dabei getragen. Ein Auftritt ist ein Abend voller Wärme, Ruhe und gemeinsamer Freude – ein perfektes Geschenk an sich selbst und Freunde sowie Familie. Frohes Lauschen und eine besinnliche Adventzeit!

Weihnachtskonzerte der Bolschoi Don Kosaken

18. Dezember 2025, 19 Uhr: Stiftskirche Klosterneuburg, Stiftsplatz 1

19. Dezember 2025, 18.30 Uhr: St. Michael Kirche Fischamend, Kirchenplatz 13

23. Dezember 2025, 19.30 Uhr: Wiener Konzerthaus (Mozart-Saal), Lothringerstraße 20

Tickets unter +43 664/301 52 10 oder online unter bdk.at