Mit Fellnasen ins Büro: Mit PURINA gemeinsam feiern & gewinnen

Hunde bereichern unseren Alltag – auch im Büro

Ob in den eigenen vier Wänden, draußen im Stadtpark oder im Sommerurlaub am Strand – unsere Vierbeiner begleiten und bereichern uns in jeder Lebenslage und diese besondere Wirkung macht auch nicht vor der Bürotür halt. Dass Hunde wahre Stresskiller und Stimmungsaufheller sind, zeigt auch eine von PURINA initiierte Studie zu Hunden am Arbeitsplatz. Konkret gaben 85 Prozent der Befragten an, dass sie die Anwesenheit von Hunden bei der Arbeit als positiv empfinden. 88 Prozent der Hundehalter:innen sagten, dass ihre vierbeinigen Kollegen Stress abbauen und 78 Prozent fühlen sich ihrem arbeitgebenden Unternehmen durch die Erlaubnis das Tier mitbringen zu dürfen, stärker verbunden.

Ein Tag, um Hunde im Büro zu feiern

Der „Nimm-Deinen-Hund-mit-zur-Arbeit-Tag“ ermutigt Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Mitnahme ihres treuen Begleiters zu ermöglichen und mehr über die Vorteile von Hunden im Büro zu erfahren. Außerdem lädt der „Bürohundtag“ dazu ein, die Arbeitskollegen auf vier Pfoten gebührend zu feiern. PURINA macht sich seit mehr als 20 Jahren für Hunde im Berufsalltag stark, sorgt für Aufklärungsarbeit und unterstützt mit der Initiative „Pets at Work“ bereits über hundert Unternehmen und Hundhalter:innen in Österreich und Deutschland, um die Vorteile der Mensch-Tier-Beziehung auch am Arbeitsplatz sichtbar zu machen.

