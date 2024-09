Nova Orchester Wien feiert 200 Jahre Anton Bruckner im Wiener Konzerthaus

Das 2020 gegründete Nova Orchester Wien gilt als Vorreiter für Diversität und kulturelle Offenheit in der klassischen Musik. Mit einem Frauenanteil von über 70 Prozent und Musiker:innen aus mehr als 20 Ländern steht das NOW! für gelebte Inklusion auf der Bühne. Unter dem Motto „Humanity through Music“ schafft das Orchester eine Plattform, die Musik als universelle Sprache nutzt, um Menschen unterschiedlicher Herkunft und Nationalitäten auf der Bühne zu vereinen und so einen Beitrag zu globaler Harmonie zu leisten. Nach Auftritten im Wiener Musikverein sowie bei Großereignissen wie dem G20-Wirtschaftsforum und einem UNICEF Konzert verbindet das NOW! klassische Meisterwerke mit modernen, zeitgenössischen Kompositionen und schafft so einen musikalischen Dialog, der unterhält, aufklärt und Menschen vereint. Chefdirigent William Garfield Walker – dreifacher Preisträger des Solti Awards und Gewinner des American Prize in Conducting 2023 – führt das NOW! mit einer globalen Perspektive und einer tiefen Verbundenheit zur Wiener Musiktradition. Seine Vision ist es, gesellschaftliche und kulturelle Barrieren zu überwinden und sich für Förderung von Einheit und Verständnis einzusetzen. Das NOW! engagiert sich zudem nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Bereich der Musikpädagogik. Durch Partnerschaften mit Wiener Schulen und durch Meisterkurse für angehende Dirigent:innen und Solist:innen trägt das Orchester aktiv zur Förderung der nächsten Musikergeneration bei.